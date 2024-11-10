BREAKING NEWS: Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024 Usai Menang 2-0 atas Vietnam!

Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024 setelah menang 1-0 atas Vietnam. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)

TIMNAS Futsal Indonesia keluar sebagai juara ASEAN Futsal Championship 2024. Kepastian itu didapat setelah Evan Soumilena dan kawan-kawan menang 2-0 atas Vietnam dalam laga final ASEAN Futsal Championship 2024 yang dilangsungkan di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) malam WIB.

Gol kemenangan Timnas Futsal Indonesia dicetak Syaifullah di menit Kedelapan dan Rizki Xavier (39'). Kemenangan atas Vietnam melengkapi catatan manis Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Futsal Championship 2024.

Skuad asuhan Hector Souto ini menyapu bersih lima laga ASEAN Futsal Championship 2024 dengan kemenangan. Di fase grup, Ahmad Habibie dan kawan-kawan menghajar Kamboja 9-0, Australia 3-1 dan Myanmar 5-1.

Di semifinal, Timnas Futsal Indonesia yang keluar sebagai juara Grup A dipertemukan dengan runner-up Grup B, Thailand. Status Thailand yang 16 kali juara ASEAN Futsal Championship tak membuat Timnas Futsal Indonesia gentar.

Terbukti, Timnas Futsal Indonesia menang 5-1 atas Thailand, tim yang baru saja menembus 16 besar Piala Dunia Futsal 2024. Benar, Thailand tidak membawa seluruh para pemain terbaiknya di ajang dua tahunan ini.

Namun, Timnas Futsal Indonesia juga mengalami hal yang sama. Ardiansyah Runtuboy dan Muhammad Al-Bagir tidak memperkuat Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Futsal Championship 2024 karena alasan yang berbeda.