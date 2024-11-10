Pesawat Alami Masalah, Timnas Jepang Putar Balik Sebelum Terbang ke Indonesia

TOKYO – Pesawat yang ditumpangi Timnas Jepang mengalami masalah usai lepas landas dari Bandara Haneda di Tokyo, Minggu (10/11/2024) pagi WIB. Alhasil, mereka harus putar balik.

Awalnya, Skuad Samurai Biru dijadwalkan mendarat di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Minggu (10/11), pada pukul 16.15 WIB. Namun, menurut info terbaru, mereka akan mendarat Senin 11 November 2024 pukul 02.00 WIB.

Dilansir dari media Jepang Nikkan Sports, perjalanan Timnas Jepang ke Indonesia tertunda karena pesawat mengalami masalah. Kondisi itu cukup menggangu perjalanan ke Tangerang.

"Pesawat berangkat dari Bandara Haneda menuju Jakarta, Indonesia pada pukul 10.15 pagi pada tanggal 10, tetapi setelah lepas landas diketahui ada masalah dengan pesawat, pesawat kembali ke Bandara Haneda,” bunyi pengumuman di situs resmi JFA.

Kehadiran Timnas Jepang ke Indonesia untuk melawan tim asuhan Shin Tae-yong dalam fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.