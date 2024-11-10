Laga Lawan Timnas Indonesia Diundur, Timnas Jepang tapi Tiba di Tanah Air Hari Ini Minggu 10 November 2024

TIMNAS Jepang tiba di Indonesia pada hari ini, Minggu (10/11/2024) pukul 16.15 WIB. Hal itu disampaikan Humas PSSI, Bandung Saputra.

"Selamat pagi rekan-rekan media, Tim Jepang akan mendarat pada hari Minggu (10/11/1024) ini pada pukul 16.15 WIB di Bandara Soekarno-Hatta (Terminal 3) via All Nippon Airways (NH 855)," kata Bandung Saputra dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

Sampainya Timnas Jepang di Indonesia H-5 sebelum laga melawan Timnas Indonesia masuk kategori mengejutkan. Sebab, sebelumnya Federasi Sepakbola Jepang (JFA) meminta kepada FIFA, AFC, dan PSSI agar laga Timnas Indonesia vs Jepang yang sedianya digelar pada Kamis, 14 November 2024, dimundurkan satu hari.

JFA tidak merinci secara pasti kenapa laga dimundurkan satu hari menjadi Jumat, 15 November 2024 malam WIB. Disinyalir, laga dimundurkan karena JFA khawatir dengan kondisi fisik para pemain Timnas Jepang yang bermain di Eropa.

Pemain Timnas Jepang yang bermain di Eropa harus menjalani penerbangan belasan bahkan puluhan jam untuk sampai di Indonesia. Bahkan, para pemain itu masih harus memainkan pertandingan esok dini hari.