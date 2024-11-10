Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Laga Lawan Timnas Indonesia Diundur, Timnas Jepang tapi Tiba di Tanah Air Hari Ini Minggu 10 November 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |11:21 WIB
Laga Lawan Timnas Indonesia Diundur, Timnas Jepang tapi Tiba di Tanah Air Hari Ini Minggu 10 November 2024
Para pemain Timnas Jepang kala berlaga. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
A
A
A

TIMNAS Jepang tiba di Indonesia pada hari ini, Minggu (10/11/2024) pukul 16.15 WIB. Hal itu disampaikan Humas PSSI, Bandung Saputra.

"Selamat pagi rekan-rekan media, Tim Jepang akan mendarat pada hari Minggu (10/11/1024) ini pada pukul 16.15 WIB di Bandara Soekarno-Hatta (Terminal 3) via All Nippon Airways (NH 855)," kata Bandung Saputra dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

Timnas Jepang

Sampainya Timnas Jepang di Indonesia H-5 sebelum laga melawan Timnas Indonesia masuk kategori mengejutkan. Sebab, sebelumnya Federasi Sepakbola Jepang (JFA) meminta kepada FIFA, AFC, dan PSSI agar laga Timnas Indonesia vs Jepang yang sedianya digelar pada Kamis, 14 November 2024, dimundurkan satu hari.

JFA tidak merinci secara pasti kenapa laga dimundurkan satu hari menjadi Jumat, 15 November 2024 malam WIB. Disinyalir, laga dimundurkan karena JFA khawatir dengan kondisi fisik para pemain Timnas Jepang yang bermain di Eropa.

Pemain Timnas Jepang yang bermain di Eropa harus menjalani penerbangan belasan bahkan puluhan jam untuk sampai di Indonesia. Bahkan, para pemain itu masih harus memainkan pertandingan esok dini hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184102/cristiano_ronaldo-w23l_large.jpg
Cristiano Ronaldo Dianggap Beban Usai Portugal Dua Kali Menang Sembilan Gol saat CR7 Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184063/trofi_piala_dunia-BnUK_large.jpg
3 Negara yang Lolos ke Playoff Antarkonfederasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Berpotensi Debut di Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184023/cristiano_ronaldo-QKAk_large.jpg
Daftar 32 Negara Lolos Piala Dunia 2026: Norwegia hingga Portugal Terbaru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3183994/timnas_italia-CwM9_large.jpg
Timnas Italia Gagal Lolos Piala Dunia 3 Kali Beruntun jika Kalah di Babak Playoff
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645009/32-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-norwegia-akhiri-penantian-hampir-3-dekade-wjk.webp
32 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Norwegia Akhiri Penantian Hampir 3 Dekade!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/09/18/cahya_supriadi.jpg
Cahya Supriadi Pede Masuk Skuad SEA Games 2025 meski Kebobolan 3 Gol Lawan Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement