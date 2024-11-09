Kisah Takefusa Kubo, Pemain Timnas Jepang dan Eks Real Madrid yang Pernah Bikin Gol ke Gawang Bhayangkara FC dan Lawan Lionel Messi

PELATIH Timnas Jepang, Hajime Moriyasu dipastikan akan menurunkan skuad terbaik di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Timnas Indonesia. Salah satunya adalah eks pemain Real Madrid yang pernah bobol gawang Bhayangkara FC dan pernah melawan Lionel Messi, yakni Takefusa Kubo.

Golnya ke gawang Bhayangkara FC terjadi saat dirinya masih bermain untuk FC Tokyo pada 2018 silam. Pada Januari 2018, klubnya melakukan laga uji coba menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam peringatan 60 tahun hubungan Indonesia dengan Jepang.

Di laga ini, Kubo masuk dari bangku cadangan pada babak kedua. Meki kala itu usianya masih 16 tahun, namun dirinya mampu menampilkan permainan yang memukau. Ia pun sukses mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 FC Tokyo pada laga tersebut.

Sekitar satu tahun setelah mencetak gol ke gawang Bhayangkara FC, Takefusa Kubo kemudian direkrut Real Madrid atas permintaan Zinedine Zidane. Sebagai pemain berjuluk Lionel Messi-nya Jepang, sangat menarik saat Kubo dikontrak selama 5 tahun oleh Madrid.

Belum lagi, Kubo juga pernah berlatih di Akademi La Masia, Barcelona. Namun karena kesempatan datang dari Real Madrid, maka tak salah jika dirinya memilih bergabung dengan tim ibu kota tersebut.

Namun bermain di tim sebesar Real Madrid yang bertabur bintang, Kubo kesulitan mendapat menit bermain. Tak ayal, dirinya pun lantas dipinjamkan ke klub lain termasuk Mallorca.