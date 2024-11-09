Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Takefusa Kubo, Pemain Timnas Jepang dan Eks Real Madrid yang Pernah Bikin Gol ke Gawang Bhayangkara FC dan Lawan Lionel Messi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |19:46 WIB
Kisah Takefusa Kubo, Pemain Timnas Jepang dan Eks Real Madrid yang Pernah Bikin Gol ke Gawang Bhayangkara FC dan Lawan Lionel Messi
Pemain Timnas Jepang, Takefusa Kubo. (Foto: Instagram/takefusa.kubo)
A
A
A

PELATIH Timnas Jepang, Hajime Moriyasu dipastikan akan menurunkan skuad terbaik di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Timnas Indonesia. Salah satunya adalah eks pemain Real Madrid yang pernah bobol gawang Bhayangkara FC dan pernah melawan Lionel Messi, yakni Takefusa Kubo.

Golnya ke gawang Bhayangkara FC terjadi saat dirinya masih bermain untuk FC Tokyo pada 2018 silam. Pada Januari 2018, klubnya melakukan laga uji coba menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam peringatan 60 tahun hubungan Indonesia dengan Jepang.

Di laga ini, Kubo masuk dari bangku cadangan pada babak kedua. Meki kala itu usianya masih 16 tahun, namun dirinya mampu menampilkan permainan yang memukau. Ia pun sukses mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 FC Tokyo pada laga tersebut.

Sekitar satu tahun setelah mencetak gol ke gawang Bhayangkara FC, Takefusa Kubo kemudian direkrut Real Madrid atas permintaan Zinedine Zidane. Sebagai pemain berjuluk Lionel Messi-nya Jepang, sangat menarik saat Kubo dikontrak selama 5 tahun oleh Madrid.

Takefusa Kubo

Belum lagi, Kubo juga pernah berlatih di Akademi La Masia, Barcelona. Namun karena kesempatan datang dari Real Madrid, maka tak salah jika dirinya memilih bergabung dengan tim ibu kota tersebut.

Namun bermain di tim sebesar Real Madrid yang bertabur bintang, Kubo kesulitan mendapat menit bermain. Tak ayal, dirinya pun lantas dipinjamkan ke klub lain termasuk Mallorca.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183871/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-an5d_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Matchday 10 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Italia vs Norwegia, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183829/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-dnIm_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Belgia Gagal Lolos Langsung, Spanyol dan Turki Berebut Tiket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183664/hasil_timnas_polandia_vs_belanda_onsoranje-zflV_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Kroasia Lolos Piala Dunia 2026, Belanda dan Jerman Masih Menunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183508/cristiano_ronaldo-HuVy_large.jpg
Kronologi Cristiano Ronaldo Dapat Kartu Merah saat Timnas Portugal Kalah 0-2 dari Irlandia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644881/gagasan-menpora-erick-dipuji-akankah-keseriusan-cabor-olimpiade-terganjal-keputusan-tim-review-igu.webp
Gagasan Menpora Erick Dipuji, Akankah Keseriusan Cabor Olimpiade Terganjal Keputusan Tim Review?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/borobudur_marathon_hasto_kristiyanto.jpg
Finish 10K Borobudur Marathon 2025, Rasa Lelah Pelari Terbayar oleh Keindahan Alam Magelang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement