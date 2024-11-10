Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Indonesia Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026 via Putaran Keempat

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |11:51 WIB
Penyebab Timnas Indonesia Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026 via Putaran Keempat
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia dijagokan lolos Piala Dunia 2026 via putaran keempat. Hal ini disampaikan komentator Piala Asia, Rhysh Roshan Rai.

Tentu saja, ada alasan khusus yang membuat Rhysh Roshan Rai jagokan Timnas Indonesia. Penyebabnya, Roshan meyakini Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 karena kekuatan Skuad Garuda sudah cukup untuk bersaing di turnamen paling bergengsi itu.

Timnas Indonesia

"Saya pikir mereka bisa. Maksud saya, setelah melihat kemampuan mereka menahan imbang tim dengan kekuatan besar," kata Roshan dalam wawancara dengan Euronews, dikutip pada Minggu (10/11/2024).

"Saya pikir mereka sudah cukup kuat dengan apa yang mereka upayakan saat ini, apa yang ingin mereka capai, mereka punya kualitas," tambahnya.

Akan tetapi, Roshan menilai Timnas Indonesia tidak akan lolos langsung dari putaran ketiga. Menurutnya, pasukan Shin Tae-yong bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia lewat putaran keempat.

Roshan mengatakan, Timnas Indonesia akan bertarung melawan China dan Bahrain untuk mendapat tiket ke putaran keempat. Dia meyakini, Skuad Garuda akan dudik di peringkat keempat klasemen akhir Grup C.

"Jika Anda melihat lawan di grup (Grup C) dan kualitas yang dimiliki Timnas Indonesia, mereka bisa lolos ke putaran keempat. Ini akan menjadi pertarungan antara Bahrain, Indonesia, dan China," tutur Roshan.

"Saya pikir (peluang) Timnas Indonesia lebih baik daripada China. Peringkat tiga atau empat, mungkin empat, itu tempat yang akan mereka (Timnas Indonesia) pertarungkan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184104/bojan_hodak_buka_suara_soal_rumor_melatih_timnas_indonesia_persibcoid-lNq7_large.jpg
Respons Galak Bojan Hodak saat Ditanya Peluang Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184050/adu_ranking_fifa_timnas_indonesia_dengan_suriname_per_november_2025_sudah_diketahui-qaVK_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Suriname per November 2025, Skuad Garuda Disalip!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184041/timnas_indonesia_tempati_pot_4_drawing_di_piala_asia_2027_pssi-QAHL_large.jpg
Timnas Indonesia Masuk Pot Berapa di Piala Asia 2027 jika Tembus Peringkat 110 Dunia pada 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184042/berikut_tiga_kandidat_calon_pelatih_timnas_indonesia_saat_ini-vC1P_large.jpeg
3 Kandidat Calon Pelatih Timnas Indonesia saat Ini, Nomor 1 Berpengalaman Hadapi Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645077/higgs-games-island-sukses-selenggarakan-turnamen-hgi-ultah-cup-2025-di-makassar-yco.webp
Higgs Games Island Sukses Selenggarakan Turnamen HGI Ultah Cup 2025 di Makassar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/striker_anyar_liverpool_alexander_isak_merayakan.jpg
Awal Suram di Liverpool, Alexander Isak Blak-blakan Soal Tekanan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement