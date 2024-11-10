Penyebab Timnas Indonesia Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026 via Putaran Keempat

TIMNAS Indonesia dijagokan lolos Piala Dunia 2026 via putaran keempat. Hal ini disampaikan komentator Piala Asia, Rhysh Roshan Rai.

Tentu saja, ada alasan khusus yang membuat Rhysh Roshan Rai jagokan Timnas Indonesia. Penyebabnya, Roshan meyakini Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 karena kekuatan Skuad Garuda sudah cukup untuk bersaing di turnamen paling bergengsi itu.

"Saya pikir mereka bisa. Maksud saya, setelah melihat kemampuan mereka menahan imbang tim dengan kekuatan besar," kata Roshan dalam wawancara dengan Euronews, dikutip pada Minggu (10/11/2024).

"Saya pikir mereka sudah cukup kuat dengan apa yang mereka upayakan saat ini, apa yang ingin mereka capai, mereka punya kualitas," tambahnya.

Akan tetapi, Roshan menilai Timnas Indonesia tidak akan lolos langsung dari putaran ketiga. Menurutnya, pasukan Shin Tae-yong bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia lewat putaran keempat.

Roshan mengatakan, Timnas Indonesia akan bertarung melawan China dan Bahrain untuk mendapat tiket ke putaran keempat. Dia meyakini, Skuad Garuda akan dudik di peringkat keempat klasemen akhir Grup C.

"Jika Anda melihat lawan di grup (Grup C) dan kualitas yang dimiliki Timnas Indonesia, mereka bisa lolos ke putaran keempat. Ini akan menjadi pertarungan antara Bahrain, Indonesia, dan China," tutur Roshan.

"Saya pikir (peluang) Timnas Indonesia lebih baik daripada China. Peringkat tiga atau empat, mungkin empat, itu tempat yang akan mereka (Timnas Indonesia) pertarungkan," lanjutnya.