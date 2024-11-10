Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Berapi-api Tatap Laga Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi: Kami Ingin Menang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |09:00 WIB
Rafael Struick Berapi-api Tatap Laga Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi: Kami Ingin Menang!
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BRISBANE – Striker Timnas Indonesia, Rafael Struick, berapi-api menatap laga melawan Timnas Jepang dan juga Arab Saudi. Dia memastikna kemenangan jadi target Timnas Indonesia dalam laga tersebut.

Rafael mengungkapkan jalan terjal yang dialami Timnas Indonesia dalam empat laga terakhir. Terkhusus dalam dua pertandingan terakhir kontra Bahrain dan China pada Oktober 2024.

Rafael Struick

Diketahui, Timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain dengan skor 2-2 setelah adanya keputusan kontroversial dari wasit. Kemudian, Skuad Garuda harus mengakui kehebatan China dengan skor 1-2 di kandangnya.

"Ya, pertama-tama kami berada di grup yang sangat kuat (Grup C). Jadi saya pikir semua pertandingan sulit,” ucap Rafael Struick, dikutip dari SBS, Minggu (10/11/2024).

“Namun, berkaca dari dua laga terakhir, kita sebenarnya bisa mendapatkan empat bahkan enam poin, sayangnya melawan Bahrain kami sudah menang pada 90 menit, tetapi mereka mencetak gol di menit kritis," lanjutnya.

"Kemudian kami ke China dan saya pikir kami akan memenangkan pertandingan, namun itu tidak terjadi. Kami sedikit kesal dengan hasil itu," tutur Rafael Struick.

Terlepas dari itu, Rafael mengaku Timnas Indonesia sudah melupakan hal itu dan fokus pada dua pertandingan mendatang. Pemain Brisbane Roar itu menegaskan, Skuad Garuda tak ragu menargetkan kemenangan kontra Jepang dan Arab Saudi.

"Sekarang kami sudah move on dan menatap dua pertandingan di GBK. Dua pertandingan dengan lawan yang sulit. Tetapi saya pikir kami bermain di kandang sendiri dan dengan dukungan fans. Itu menjadi energi ekstra," ujar Rafael.

"Kami ingin mendapatkan poin, kita akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan, atau imbang. Tetapi kami tentu sangat ingin menang," lanjutnya.

