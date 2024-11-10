Statistik Ciamik Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Bersama Venezia Jelang Bela Skuad Garuda di Kualifikasi Piala Dunia 2026

STATISTIK ciamik dicatat kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, bersama klubnya, Venezia. Catatan apik ini diukir Jay jelang membela skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Jay Idzes mencatatkan statistik mentereng saat timnya Venezia kalah 1-2 dari Parma dalam lanjutan Liga Italia 2024-2025. Pertemuan kedua tim berlangsung di Pier Luigi Penzo Stadium, Sabtu 9 November 2024 malam WIB.

Dalam laga itu, Jay Idzes tampil selama 90 menit permainan. Di lini belakang Venezia, dia ditemani Michael Svedova dan Antonio Candela.

Jay Idzes pun tercatat melakukan dua kali sapuan bola dan sekali intersepsi dalam laga itu. Permainan lugasnya memang cukup menyulitkan lini serang Parma sepanjang laga tersebut.

Dalam laga itu, Jay Idzes melakukan 95 sentuhan bola. Pemain bernomor punggung 4 itu pun mencatatkan akurasi umpan ke rekan setimnya dengan 93 persen.

Selepas laga itu, Jay Idzes akan segera merapat ke Timnas Indonesia untuk fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia akan memperkuat skuad Garuda yang akan melawan Jepang dan Arab Saudi.