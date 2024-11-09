Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Roberto Carlos Akui Lebih Sering Tidur Bareng Ronaldo ketimbang Istrinya Sendiri

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |02:53 WIB
Kisah Roberto Carlos Akui Lebih Sering Tidur Bareng Ronaldo ketimbang Istrinya Sendiri
Roberto Carlos bersama Ronaldo Nazario. (Foto: Instagram/paninfootball)
KISAH Roberto Carlos menarik untuk diulas. Pasalnya, legenda Real Madrid dan Timnas Brasil ini akui lebih sering tidur bareng Ronaldo Nazario ketimbang istrinya sendiri.

Dikenal dengan tendangan kaki kiri yang memiliki power luar biasa, Roberto Carlos adalah bagian Los Galacticos era 2000-an. Bersama dengan Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham, hingga Ronaldo Nazario, ia menjadikan Real Madrid sebagai tim yang sangat mengerikan pada masaya.

Karena kelihaiannya dalam menjaga sisi kiri pertahanan sekaligus mengacak-acak pertahanan lawan, Roberto Carlos dianggap sebagai salah satu bek kri terbaik sepanjang masa. Hal in membuatnya sama dengan rekan senegaranya yang juga sahabat sejatinya, Ronaldo Nazario De Lima.

Carlos dan Ronaldo sudah saling mengenal sejak tahun 1993. Akan tetapi, perkenalan dan kedekatan itu baru ada sebab mereka menjadi bagian dari Timnas Brasil di masa itu.

Keduanya pun menjadi pilar penting dalam dominasi Brasil di era akhir 1990 an hingga awal 2000 an. Salah satunya adalah saat mereka menjadi juara di Piala Dunia 2002 mengalahkan Timnas Jerman di Final.

Roberto Carlos

Kedekatan mereka semakin dekat saat keduanya sama-sama bergabung di Real Madrid pada tahun 2007. Mereka menjadi pemain yang ditargetkan Florentino Perez untuk membangun skuad Los Galacticos idamannya.

Karena hal ini, hubungan Roberto Carlos dan Ronaldo Nazario menjadi sangat akrab. Saking akrabnya, keduanya sudah menganggap satu sama lain bukan lagi sebagai teman biasa melainkan sebagai saudara.

