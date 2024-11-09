Striker Tajam Ayase Ueda Absen Lawan Timnas Indonesia, Jepang Takkan Ubah Gaya Main

TOKYO – Absennya Ayase Ueda tak membuat kepala pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu pusing jelang menghadapi Timnas Indonesia. Ia justru akan mengubah gaya main!

Indonesia akan menjadi tim pertama yang merasakan ketidakhadiran Ayas Ueda di skuad Samurai Biru. Kedua tim akan bertemu di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 15 November 2024. Ueda diketahui absen dari pertandingan itu karena cedera yang diderita saat membela Feyenoord.

Moriyasu menegaskan pola permainan tidak akan berubah dengan absennya sang striker tajam. Ia menegaskan, Timnas Jepang masih mempunyai banyak striker seperti Koki Ogawa dan Kyogo Furuhashi.

“Saya rasa prioritas permainan kami sebagai tim tidak akan berubah. Dari saat kami mencuri bola, kami akan menyerang di belakang lawan atau ke arah gawang, mulai bergerak, dan mendistribusikan bola, lalu siapa yang akan bertugas mencetak gol,” kata Moriyasu dilansir dari Soccer King, Sabtu (9/11/2024).

“Saya tidak berpikir itu akan berubah bahkan jika Koki Ogawa bermain di tiang (jauh), dan jika Kyogo (Furuhashi) keluar, saya pikir dia akan mampu menyamai umpan silang dari posisi yang lebih mendorong, tapi dia akan melakukannya, mampu mengelabui lawan,” sambung pria asal Jepang itu.