Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Striker Tajam Ayase Ueda Absen Lawan Timnas Indonesia, Jepang Takkan Ubah Gaya Main

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |04:44 WIB
Striker Tajam Ayase Ueda Absen Lawan Timnas Indonesia, Jepang Takkan Ubah Gaya Main
Timnas Jepang takkan ubah gaya main saat berjumpa Timnas Indonesia meski Ayase Ueda absen (Foto: Instagram/@bee18_official)
A
A
A

TOKYO – Absennya Ayase Ueda tak membuat kepala pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu pusing jelang menghadapi Timnas Indonesia. Ia justru akan mengubah gaya main!

Indonesia akan menjadi tim pertama yang merasakan ketidakhadiran Ayas Ueda di skuad Samurai Biru. Kedua tim akan bertemu di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Jepang

Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 15 November 2024. Ueda diketahui absen dari pertandingan itu karena cedera yang diderita saat membela Feyenoord.

Moriyasu menegaskan pola permainan tidak akan berubah dengan absennya sang striker tajam. Ia menegaskan, Timnas Jepang masih mempunyai banyak striker seperti Koki Ogawa dan Kyogo Furuhashi.

“Saya rasa prioritas permainan kami sebagai tim tidak akan berubah. Dari saat kami mencuri bola, kami akan menyerang di belakang lawan atau ke arah gawang, mulai bergerak, dan mendistribusikan bola, lalu siapa yang akan bertugas mencetak gol,” kata Moriyasu dilansir dari Soccer King, Sabtu (9/11/2024).

“Saya tidak berpikir itu akan berubah bahkan jika Koki Ogawa bermain di tiang (jauh), dan jika Kyogo (Furuhashi) keluar, saya pikir dia akan mampu menyamai umpan silang dari posisi yang lebih mendorong, tapi dia akan melakukannya, mampu mengelabui lawan,” sambung pria asal Jepang itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183829/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-dnIm_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Belgia Gagal Lolos Langsung, Spanyol dan Turki Berebut Tiket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183664/hasil_timnas_polandia_vs_belanda_onsoranje-zflV_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Kroasia Lolos Piala Dunia 2026, Belanda dan Jerman Masih Menunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183508/cristiano_ronaldo-HuVy_large.jpg
Kronologi Cristiano Ronaldo Dapat Kartu Merah saat Timnas Portugal Kalah 0-2 dari Irlandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183479/timnas_italia_berjuang_lolos_piala_dunia_2026_azzurri-w6hd_large.jpg
Timnas Italia Lolos Otomatis Piala Dunia 2026 jika Menang 9-0 atas Norwegia di Laga Pamungkas Grup I!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644621/unggul-fc-malang-menang-telak-101-atas-asahan-futsal-klub-di-pekan-keenam-pfl-20252026-qny.webp
Unggul FC Malang Menang Telak 10-1 atas Asahan Futsal Klub di Pekan Keenam PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/18/anwar_el_ghazi.jpg
Profil Anwar El Ghazi: Fakta Mengejutkan di Balik Karier dan Aksi Kemanusiaannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement