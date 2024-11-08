Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Gaek Timnas Jepang yang Jadi Ancaman Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Jadi Anak Buah Erick Thohir!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |11:22 WIB
4 Pemain Gaek Timnas Jepang yang Jadi Ancaman Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Jadi Anak Buah Erick Thohir!
Wataru Endo (6), 1 dari 4 pemain gaek Timnas Jepang yang bisa mengancam Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain gaek Timnas Jepang yang menjadi ancaman Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, baru saja mengumumkan daftar 27 pemain yang dipersiapkan menghadapi Timnas Indonesia pada 15 November 2024 dan China (19 November 2024) di matchday kelima dan keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dari 27 pemain yang dipanggil, empat di antaranya berusia di atas 30 tahun. Untuk ukuran pesepakbola, pemain-pemain ini sudah masuk kategori gaek.

Meski sudah tak muda lagi, mereka masih memiliki kualitas yang dapat menghukum Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pemain gaek Timnas Jepang yang menjadi ancaman Timnas Indonesia:

4. Shogo Taniguchi (Sint Truden)

Shogo Taniguchi

Shogo Taniguchi yang berusia 33 tahun kini berstatus bek andalan klub Liga 1 Belgia, Sint-Truden. Sepanjang musim ini, bek bertinggi badan 183 sentimeter ini telah mencatatkan 12 laga Liga 1 Belgia 2024-2025 dengan koleksi satu gol.

Bersama Timnas Jepang, Shogo Taniguchi telah bermain 32 kali dengan koleksi satu gol. Penampilan teranyarnya bersama Timnas Jepang tersaji saat skuad Samurai Biru ditahan Australia 1-1 di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

3. Wataru Endo (Liverpool)

Wataru Endo

Wataru Endo saat ini berstatus sebagai kapten Timnas Jepang. Ia bertugas sebagai katalisator permainan tim lewat intelegensia yang dimiliki.

Sayangnya, gelandang 31 tahun ini sedang kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Liverpool musim ini. Hingga Premier League 2024-2025 memasuki pekan ke-10, Wataru Endo baru main empat kali, itu pun cuma 16 menit.

Halaman:
1 2
      
