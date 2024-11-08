Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JAKARTA – Live malam hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu akan berlangsung pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB. Kedua tim akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Agak di luar kebiasaan, laga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu digelar pada Jumat. Biasanya, pertandingan digelar hari Kamis dan Selasa pada jendela FIFA Matchday.

Mundurnya laga tersebut dikarenakan permintaan dari JFA (PSSI-nya Jepang). FIFA mengabulkan permintaan itu sehingga Indonesia harus menerima dengan lapang dada.

Laga ini berpotensi menjadi pemulus langkah Jepang menuju putaran final Piala Dunia. Dari empat laga yang sudah dimainkan, Samurai Biru mengoleksi 10 poin dari maksimal 30.

Jepang hanya butuh 13 angka lagi untuk menyegel tempat di putaran final Piala Dunia 2026 via finis di urutan 1 atau 2. Kemenangan atas Indonesia tentu mendekatkan langkah mereka ke Amerika Utara.