Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |08:08 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Live malam hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu akan berlangsung pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB. Kedua tim akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Timnas Jepang

Agak di luar kebiasaan, laga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu digelar pada Jumat. Biasanya, pertandingan digelar hari Kamis dan Selasa pada jendela FIFA Matchday.

Mundurnya laga tersebut dikarenakan permintaan dari JFA (PSSI-nya Jepang). FIFA mengabulkan permintaan itu sehingga Indonesia harus menerima dengan lapang dada.

Laga ini berpotensi menjadi pemulus langkah Jepang menuju putaran final Piala Dunia. Dari empat laga yang sudah dimainkan, Samurai Biru mengoleksi 10 poin dari maksimal 30.

Jepang hanya butuh 13 angka lagi untuk menyegel tempat di putaran final Piala Dunia 2026 via finis di urutan 1 atau 2. Kemenangan atas Indonesia tentu mendekatkan langkah mereka ke Amerika Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183664/hasil_timnas_polandia_vs_belanda_onsoranje-zflV_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Kroasia Lolos Piala Dunia 2026, Belanda dan Jerman Masih Menunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183508/cristiano_ronaldo-HuVy_large.jpg
Kronologi Cristiano Ronaldo Dapat Kartu Merah saat Timnas Portugal Kalah 0-2 dari Irlandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183479/timnas_italia_berjuang_lolos_piala_dunia_2026_azzurri-w6hd_large.jpg
Timnas Italia Lolos Otomatis Piala Dunia 2026 jika Menang 9-0 atas Norwegia di Laga Pamungkas Grup I!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183463/simak_hasil_delapan_laga_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-mGdO_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Republik Irlandia vs Portugal 2-0, Prancis Lolos Putaran Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644137/kisah-frank-van-kempen-pergi-sebelum-sempat-latih-timnas-indonesia-u20-cqe.webp
Kisah Frank Van Kempen, Pergi Sebelum Sempat Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/30/pelatih_timnas_indonesia_u_19_indra_sjafri.jpg
PSSI Disarankan Tunjuk Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement