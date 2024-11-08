Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Chelsea Bantai FC Noah 8-0, Calon Kuat Juara Liga Konferensi Eropa 2024-2025?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |06:02 WIB
Chelsea Bantai FC Noah 8-0, Calon Kuat Juara Liga Konferensi Eropa 2024-2025?
Chelsea menang 8-0 atas FC Noah di Liga Konferensi Eropa 2024-2025 (Foto: UEFA)
A
A
A

LONDON – Chelsea membantai FC Noah 8-0 pada matchday tiga Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Lantas, apakah artinya mereka calon kuat juara Liga Konferensi Eropa?

Laga Chelsea vs FC Noah itu berlangsung Jumat (8/11/2024) dini hari WIB di Stadion Stamford Bridge, London. Pertandingan itu berubah menjadi ladang pembantaian.

Chelsea vs FC Noah (Foto: UEFA)

Pesta gol Chelsea berawal dari Tosin Adarabioyo di menit ke-12. Semenit kemudian, bek Marc Guiu menyusul rekannya itu masuk ke papan skor.

Menit 18, Axel Disasi ikut membobol gawang tim tamu. Dua gol Joao Felix (21’, 41’) serta satu dari Mykhailo Mudryk, memastikan tuan rumah unggul 6-0 saat jeda.

Usai turun minum, Chelsea menambah dua gol lagi lewat brace Christopher Nkunku (69’, 76’). Kemenangan itu membawa The Blues bertakhta di puncak klasemen Liga Konferensi Eropa 2024-2025 dengan nilai sempurna sembilan.

Lantas, apakah kemenangan telak itu menjadi pertanda Chelsea akan juara Liga Konferensi Eropa? Bisa jadi.

Halaman:
1 2
      
