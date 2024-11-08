Hasil Liga Europa 2024-2025 Semalam: Manchester United vs PAOK 2-0, Galatasaray vs Tottenham Hotspur 3-2

Hasil Liga Europa 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan Manchester United 2-0 atas PAOK (Foto: UEFA)

HASIL Liga Europa 2024-2025 semalam sudah diketahui. Manchester United berhasil memetik kemenangan perdana atas PAOK 2-0, sedangkan Galatasaray menang 3-2 lawan Tottenham Hotspur.

Sebanyak 17 pertandingan Liga Europa 2024-2025 digelar serentak pada Jumat (8/11/2024) dini hari WIB. Sejumlah hasil menarik pun tercatat dalam 17 pertandingan tersebut.

Man United berhasil mendulang kemenangan perdananya di Liga Europa 2024-2025. Debut sekaligus satu-satunya laga Ruud van Nistelrooy di Eropa berakhir dengan skor 2-0 di Stadion Old Trafford.

Kedua gol Iblis Merah diborong oleh Amad Diallo (50’, 77’). Hasil ini membawa mereka merangsek ke urutan 15 klasemen sementara Liga Europa 2024-2025 hingga matchday empat.

Bergeser ke Turki, Galatasaray sukses membuat Tottenham Hotspur merana. Dua gol Victor Osimhen membenamkan perlawanan tim tamu yang tampil dengan sejumlah pemain pelapisnya.

Hasil mengejutkan lainnya terjadi ketika Viktoria Plzen menang 2-1 atas Real Sociedad. Kemudian, AZ Alkmaar sukses menumbangkan Fenerbahce dengan skor akhir 3-1.