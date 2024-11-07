Prediksi Skor Manchester United vs PAOK di Liga Europa 2024-2025: Setan Merah Incar 3 Poin Pertama

Manchester United siap menggila saat lawan PAOK demi tiga poin pertama di Liga Europa 2024-2025. (Foto: Instagram/manchesterunited)

PREDIKSI skor Manchester United vs PAOK di Liga Europa 2024-2025 menarik untuk dibahas. Apalagi laga tersebut menjadi begitu penting untuk tim berjuluk Setan Merah itu lantaran sejauh ini belum pernah menang di tiga laga Liga Europa sebelumnya.

Ya, Man United tercatat belum pernah menang hingga jelang melawan PAOK di Old Trafford pada matchday keempat Liga Europa 2024-2025, Jumat 8 November 2024 dini hari WIB nanti. Pertandingan Liga Europa 2024-2025 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini!

Pada tiga laga sebelumnya, Man United hanya bisa meraih imbang. Seperti saat melawan FC Porto, Fenerbahce, hingga kala berjumpa FC Twente.

Gara-gara baru bisa mengoleksi tiga poin, tim yang kini tengah ditangani Ruud van Nistelrooy itu berada di peringkat 22. Sedangkan lawan The Red Devils, yakni PAOK menempati posisi ke-30 dengan 1 poin.

Di atas kertas Man United jelas diunggulkan. Apalagi setelah ditinggal Erik Ten Hag, permainan Man United justru terlihat menarik dan sejauh ini Nistelrooy telah mencatatkan satu kemenangan dan satu imbang di berbagai kompetisi.

Hasil positif itu membuat Man United diprediksi semakin percaya diri untuk melawan PAOK yang merupakan tim asal Yunani. Kepercayaan diri memang dibutuhkan Man United yang ternyata baru pertama kali berjumpa PAOK di laga nanti.