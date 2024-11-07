Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, Live di MNCTV!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |06:10 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, Live di MNCTV!
Simak jadwal siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 (Foto: FFI)
NAKHON RATCHASIMA – Jadwal siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 sudah diketahui. Laga itu akan berlangsung di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Jumat 8 November 2024 pukul 15.00 WIB, live di MNCTV!

Timnas Futsal Indonesia melaju sebagai juara Grup B ASEAN Futsal Championship 2024 atau Piala AFF 2024. Skuad Garuda menyempurnakan perjalanan dengan mengalahkan Timnas Futsal Myanmar 5-1 di laga terakhir.

Timnas Futsal Indonesia

Kemenangan telak itu membawa Timnas Futsal Indonesia kembali menembus babak semifinal. Sayangnya, lawan berat sudah menanti pada empat besar.

Betapa tidak, anak asuh Hector Souto akan bertemu juara bertahan sekaligus tuan rumah Timnas Thailand. The Elephant War melangkah ke semifinal sebagai runner-up Grup A.

Thailand kalah bersaing dengan Timnas Futsal Vietnam. Mereka kalah dengan skor 2-3 pada pertandingan penentuan yang berlangsung Rabu 6 November 2024 sore WIB.

Tak pelak, laga berat menanti Evan Soumilena dan kawan-kawan di semifinal. Status Thailand sebagai juara bertahan sekaligus tuan rumah rawan membuat Indonesia jeri sebelum pertandingan.

