Link Live Streaming Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 Malam Ini

LINK live streaming Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara streaming di RCTI+ itu merupakan matchday keempat Grup F dan menjadi sebuah pertandingan yang penting untuk Maung Bandung.

Pasalnya Persib belum pernah menang di tiga laga Grup F sebelumnya. Jadi, pertandingan yang digelar di Jalan Besar Stadium, Kallang, Singapura, pada Kamis (7/11/2024) malam nanti akan menjadi momen bagi Persib untuk merebut tiga poin perdana.

Sejauh ini, Persib baru mengoleksi satu poin saja dari satu hasil imbang dan dua kekalahan di Grup F ACL 2 2024-2025. Karena hasil buruk itu, Persib pun terjerembab di dasar klasemen Grup F.

Sedangkan Lion City Sailors justru tengah nyaman di puncak klasemen Grup F dengan 7 poin. Hasil itu didapatkan klub asal Singapura tersebut usai merebut dua kemenangan dan satu imbang.

Jadi, laga nanti malam akan menjadi tantangan yang berat bagi Persib karena melawan tim yang tengah tampil gacor di ACL 2 2024-2025. Kendati demikian, pasukan Bojan Hodak tetap optimis bisa mengalahkan Lion City Sailors di hadapan pendukung lawan.

Walau ada dua pemain inti Persib yang tak bisa dibawa ke Singapura, yakni Edo Febriansah karena cedera dan Dimas Drajad terkena hukuman, Bojan memastikan Persib harus siap. Setidaknya ada David da Silva yang telah kembali dan siap menjadi ujung tombak Maung Bandung.