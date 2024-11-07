Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di ACL 2 2024-2025, Live RCTI Malam Ini!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |06:51 WIB
Jadwal Siaran Langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di ACL 2 2024-2025, Live RCTI Malam Ini!
Simak jadwal siaran langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di ACL 2 2024-2025 (Foto: Instagram/@persib)
SINGAPURA – Jadwal siaran langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, Kamis (7/11/2024) pukul 19.00 WIB, itu akan disiarkan langsung RCTI.

Pelatih Lion City Sailors FC, Aleksandar Rankovic mengatakan, timnya dinaungi keberuntungan karena sudah tidak ada pertandingan di Singapore Premier League (SPL). Dengan begitu, ia bisa lebih fokus pada gelaran ACL 2 2024-2025.

Persib Bandung

“Untuk persiapan berjalan bagus, anak-anak sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kami tahu kekuatan lawan. Tidak ada rahasia lagi di antara kami karena kami sudah bertemu,” kata Rankovic di Singapura, Rabu (6/12/2024).

“Satu hal adalah mungkin mereka akan memainkan pemain baru dan mungkin juga dengan kami. Tapi untuk pemahaman lawan satu sama lain, bagaimana peta kekuatan lawan, itu sudah diketahui,” sambung pelatih asal Serbia itu.

Rankovic menyebut timnya dalam kepercayaan diri yang tinggi jelang menghadapi Persib. Sebab, di laga sebelumnya, mereka berhasil mencuri poin di kandang Port FC dengan skor 3-1.

“Tapi setiap laga tentunya berbeda, jadi kami melakukan pendekatan ke laga ini sama seperti laga lainnya dan hal positif adalah kemenangan ketika di Thailand meningkatkan kepercayaan diri pemain,” tutur Rankovic.

Pria berusia 46 tahun itu membenarkan laga nanti digelar di lapangan dengan rumput sintetis. Namun, ia memastikan hal itu tidak menjadi keuntungan bagi Lion City Sailors FC meski bertindak sebagai tuan rumah.

“Kami tetap berlatih di lapangan normal. Kandang kami di Stadion Bishan yang juga menggunakan rumput alami biasa. Jadi bagi kami, lapangan sintetis sama merugikan, seperti Persib. Kami merasakan hal yang sama,” kata Rankovic.

