HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Oman U-17 Menang 18-0 atas Guam U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |18:35 WIB
Timnas Oman U-17 Menang 18-0 atas Guam U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Timnas Oman U-17 bantai Guam U-17 dengan kemenangan 18-0. (Foto: Instagram/omanfa)
A
A
A

BISHAN – Tim Nasional (Timnas) Oman U-17 sukses menghancurkan Guam U-17 di laga kedua Grup J Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, pada Jumat (25/10/2024) sore WIB. Kata dihancurkan memang layak disebutkan karena Oman U-17 berhasil membuat Guam U-17 kalah dengan skor telak 18-0.

Kendati demikian, bagi Guam U-17 kekalahan dengan skor tersebut bukan sesuatu yang mengagetkan. Sebab sebelumnya di laga pertama Grup J melawan Tajikistan U-17, Guam U-17 dibantai 33-0.

Dengan dua kekalahan telak itu, Guam U-17 terpuruk di dasar klaseme Grup J dengan 0 poin dari dua laga. Tentu yang menarik selisih golnya yang mencapai -51!

Kekalahan dari Oman U-17 juga memastikan Guam U-17 tersingkir dari babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Guam U-17 pun belum bisa terbebas dari mimpi buruk dari turnamen tersebut.

Timnas Guam U-17 vs Oman U-17

Pasalnya Guam U-17 masih memiliki satu pertandingan lagi melawan tim tuan rumah, Singapura U-17. Tentu target utama Guam U-17 adalah tidak kebobolan sebanyak dua laga sebelumnya.

