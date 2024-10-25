Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |16:29 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 siap membantai Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 klik di sini. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 yang merupakan matchday kedua Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan dilangsungkan di Stadion Abdullah Alkhalifah, Kuwait, pada Jumat (25/10/2024) pukul 21.30 WIB.

Kemenangan menjadi bidikan Timnas Indonesia U-17 dalam laga ini demi memperlebar jalan lolos ke Piala Asia U-17 2025. Jika menang, Timnas Indonesia U-17 selangkah lagi lolos Piala Asia U-17 2025, mengingat di laga pertama mereka menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U-17.

Timnas Indonesia U-17 berpeluang menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U-17. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-17 berpeluang menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U-17. (Foto: PSSI)

Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 terdiri dari empat tim yaitu Indonesia, Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Selain Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Kuwait U-17, ada Australia U-17 yang menumbangkan 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17 di matchday pertama.

Dengan dukungan pelatih dan pengalaman yang dimiliki, Timnas Indonesia U-17 diharapkan meraih kemenangan atas Kepulauan Mariana Utara. Mari kita dukung timnas kita dan saksikan aksi mereka di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Jadwal dan Link Nonton Pertandingan Indonesia vs Kepulauan Mariana Utara:

Tanggal: Jumat, 25 Oktober 2024

Waktu: 20:30 WIB

Link nonton klik di sini.

Setelah melawan Kepulauan Mariana Utara U-17, satu lawan lain sudah menanti Timnas Indonesia U-17. Di matchday pamungkas Grup G, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Australa U-17 pada Minggu, 27 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180662/timnas_indonesia_u_17_saat_ditahan_pantai_gading_u_17_dalam_laga_uj_coba_federasi_sepakbola_pantai_gading-YKOd_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Gagal Menang Lawan Wakil Afrika Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180649/timnas_indonesia_u_17_siap_berjaya_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-aXRH_large.jpg
Arab Saudi Juara Piala Dunia U-17 1989, Timnas Indonesia U-17 Menyusul Tahun Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180643/timnas_indonesia_u_17_akan_menantang_zambia_u_17_di_laga_pertama_grup_h_piala_dunia_u_17_2025_pssi-G8Do_large.jpg
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Wajib Sabet Poin, Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180512/timnas_indonesia_u_17_berpeluang_lolos_ke_fase_gugur_piala_dunia_u_17_2025_pssi-8Ewi_large.jpg
Timnas Indonesia U-17, Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Fase Gugur Piala Dunia U-17?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638939/ajang-olahraga-lari-pln-electric-run-2025-dorong-kesadaran-energi-terbarukan-ufn.webp
Ajang Olahraga Lari PLN Electric Run 2025 Dorong Kesadaran Energi Terbarukan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/22/pembalap_red_bull_ktm_pedro_acosta.jpg
VR46 Siapkan Kursi Spesial untuk Pedro Acosta, Valentino Rossi Turun Tangan Langsung!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement