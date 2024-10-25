Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 siap membantai Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: Vision+)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 klik di sini. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 yang merupakan matchday kedua Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan dilangsungkan di Stadion Abdullah Alkhalifah, Kuwait, pada Jumat (25/10/2024) pukul 21.30 WIB.

Kemenangan menjadi bidikan Timnas Indonesia U-17 dalam laga ini demi memperlebar jalan lolos ke Piala Asia U-17 2025. Jika menang, Timnas Indonesia U-17 selangkah lagi lolos Piala Asia U-17 2025, mengingat di laga pertama mereka menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U-17.

(Timnas Indonesia U-17 berpeluang menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U-17. (Foto: PSSI)

Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 terdiri dari empat tim yaitu Indonesia, Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Selain Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Kuwait U-17, ada Australia U-17 yang menumbangkan 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17 di matchday pertama.

Dengan dukungan pelatih dan pengalaman yang dimiliki, Timnas Indonesia U-17 diharapkan meraih kemenangan atas Kepulauan Mariana Utara. Mari kita dukung timnas kita dan saksikan aksi mereka di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Jadwal dan Link Nonton Pertandingan Indonesia vs Kepulauan Mariana Utara:

Tanggal: Jumat, 25 Oktober 2024

Waktu: 20:30 WIB

Link nonton klik di sini.

Setelah melawan Kepulauan Mariana Utara U-17, satu lawan lain sudah menanti Timnas Indonesia U-17. Di matchday pamungkas Grup G, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Australa U-17 pada Minggu, 27 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB.