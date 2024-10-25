Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 Malam Ini di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 malam ini di matchday kedua Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Mishref, Kuwait pada Jumat (25/10/2024) pukul 21.30 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Timnas Indonesia U-17 dan Kepulauan Mariana Utara U-17 mendapatkan hasil yang berbeda di matchday pertama kualifikasi. Kepulauan Mariana Utara U-17 dihajar Timnas Australia U-17 dengan skor 0-19!

(Matthew Baker cetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-17 atas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)

Di sisi lain, Timnas Indonesia U-17 secara luar biasa menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U-17. Kemenangan ini membuka jalan Timnas Indonesia U-17 menuju putaran final Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17 semakin dekat ke Piala Asia U-17 2025 jika memenangkan laga malam ini. Di atas kertas, skuad asuhan Nova Arianto bakal memenangkan pertandingan.

Tak sekadar menang, Timnas Indonesia U-17 diprediksi menang dengan selisih dua digit gol, berkaca kepada performa apik di matchday pertama serta kemenangan telak Timnas Australia U-17 atas Kepulauan Mariana Utara U-17.

Tantangan berat baru akan dihadapi Timnas Indonesia U-17 pada Minggu, 27 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB. Di hari tersebut, skuad Garuda Asia akan menantang tim kuat Timnas Australia U-17 di matchday pamungkas Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.