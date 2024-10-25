Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 Malam Ini di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |05:45 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 Malam Ini di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 siap tempur melawan Kepulauan Mariana Utara U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 malam ini di matchday kedua Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Mishref, Kuwait pada Jumat (25/10/2024) pukul 21.30 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Timnas Indonesia U-17 dan Kepulauan Mariana Utara U-17 mendapatkan hasil yang berbeda di matchday pertama kualifikasi. Kepulauan Mariana Utara U-17 dihajar Timnas Australia U-17 dengan skor 0-19!

Matthew Baker cetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-17 atas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)

Baca Juga:
baca_juga

(Matthew Baker cetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-17 atas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)

Di sisi lain, Timnas Indonesia U-17 secara luar biasa menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U-17. Kemenangan ini membuka jalan Timnas Indonesia U-17 menuju putaran final Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17 semakin dekat ke Piala Asia U-17 2025 jika memenangkan laga malam ini. Di atas kertas, skuad asuhan Nova Arianto bakal memenangkan pertandingan.

Tak sekadar menang, Timnas Indonesia U-17 diprediksi menang dengan selisih dua digit gol, berkaca kepada performa apik di matchday pertama serta kemenangan telak Timnas Australia U-17 atas Kepulauan Mariana Utara U-17.

Tantangan berat baru akan dihadapi Timnas Indonesia U-17 pada Minggu, 27 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB. Di hari tersebut, skuad Garuda Asia akan menantang tim kuat Timnas Australia U-17 di matchday pamungkas Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180512/timnas_indonesia_u_17_berpeluang_lolos_ke_fase_gugur_piala_dunia_u_17_2025_pssi-8Ewi_large.jpg
Timnas Indonesia U-17, Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Fase Gugur Piala Dunia U-17?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180459/welber_jardim_tak_masuk_skuad_timnas_indonesia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_karena_telah_18_tahun_welber07official-w7i2_large.jpg
Masyarakat Indonesia Tanya Kenapa Welber Jardim Tak Masuk Skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180419/timnas_indonesia_u_17_akan_menghadapi_zambia_u_17_di_laga_pertama_grup_h_piala_dunia_u_17_2025_fepafut-BdCD_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ketakutan Zambia U-17 Bantai Seluruh Lawan Jelang Piala Dunia U-17 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180417/timnas_indonesia_u_17_vs_panama_u_17-Kc54_large.jpg
Hasil Uji Coba Timnas Indonesia U-17 Selama di Dubai: Tak Pernah Menang
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638735/malaysia-dan-thailand-full-team-pbsi-pilih-turunkan-skuad-muda-di-sea-games-2025-tdd.webp
Malaysia dan Thailand Full Team, PBSI Pilih Turunkan Skuad Muda di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180406/hasil_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_panama_u_17_jelang_piala_dunia_u_17_2025_fepafut-GILg_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025: Garuda Asia Tertahan Lagi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement