MISHREF – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Mathew Baker ketagihan mencetak gol usai membantu skuad Garuda Asia menang 1-0 atas Kuwait U-17. Ia pun berharap bisa terus mencetak gol di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, bahkan di luar kompetisi tersebut demi bisa berkontribusi untuk skuad Merah-Putih.
Mathew Baker menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Kuwait U-17 (1-0) di laga pertama Grup H Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Mathew berhasil mencetak satu-satunya gol dalam laga yang berlangsung di Abdullah Alkhalifa Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait pada Rabu (23/10/2024) itu.
Pemain Melbourne City U-18 itu sukses menanduk bola masuk ke gawang Kuwait U-17 pada menit ke-8. Mathew mengatakan kemenangan kali ini sangat berarti untuknya. Sebab, dia berhasil mencetak gol perdana untuk Garuda Muda.
“Saya telah menunjukkannya selama dua, tiga minggu terakhir. Saya sangat senang,” kata Mathew selepas pertandingan, dikutip pada Jumat (25/10/2024).
“Tidak ada yang membuat saya lebih bangga daripada mencetak gol. Hari ini, gol pertama saya untuk Indonesia,” sambungnya.