MISHREF - Bek Timnas Indonesia U-17, Matthew Baker, mengungkap kunci kemenangan atas Timnas Kuwait U-17. Ia mengatakan, kepercayaan diri dan daya juang yang tinggi menjadi rahasia kemenangan Garuda Asia.
Timnas Indonesia U-17 sukses mengalahkan Kuwait U-17 1-0 di laga pertama Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Abdullah Alkhalifa Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB.
Baker menjadi pahlawan kemenangan bagi Garuda Asia setelah tandukkannya bersarang di gawang Kuwait U-17. Itu merupakan gol perdananya untuk Timnas Indonesia U-17.
Walau begitu, Baker mengakui kemenangan atas Kuwait U-17 diraih dengan susah payah. Pemain Melbourne City U-18 itu mengatakan tuan rumah bermain solid dan bagus sepanjang pertandingan.
Meski demikian, Baker senang rekan-rekannya mampu menunjukkan kepercayaan diri dan semangat yang tinggi. Hal ini menjadi faktor utama kemenangan Timnas Indonesia U-17 di Kuwait.
“Jadi pertandingan pertama selalu yang tersulit, tetapi saya pikir anak-anak bermain dengan sangat percaya diri dan kami menunjukkannya,” kata Baker, dikutip Kamis (24/10/2024).