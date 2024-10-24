Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Matthew Baker Ungkap Kunci Timnas Indonesia U-17 Taklukkan Kuwait U-17

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |15:24 WIB
Matthew Baker Ungkap Kunci Timnas Indonesia U-17 Taklukkan Kuwait U-17
Matthew Baker (5) menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Timnas Kuwait U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

MISHREF - Bek Timnas Indonesia U-17, Matthew Baker, mengungkap kunci kemenangan atas Timnas Kuwait U-17. Ia mengatakan, kepercayaan diri dan daya juang yang tinggi menjadi rahasia kemenangan Garuda Asia.

Timnas Indonesia U-17 sukses mengalahkan Kuwait U-17 1-0 di laga pertama Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Abdullah Alkhalifa Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)

Baker menjadi pahlawan kemenangan bagi Garuda Asia setelah tandukkannya bersarang di gawang Kuwait U-17. Itu merupakan gol perdananya untuk Timnas Indonesia U-17.

Walau begitu, Baker mengakui kemenangan atas Kuwait U-17 diraih dengan susah payah. Pemain Melbourne City U-18 itu mengatakan tuan rumah bermain solid dan bagus sepanjang pertandingan.

Meski demikian, Baker senang rekan-rekannya mampu menunjukkan kepercayaan diri dan semangat yang tinggi. Hal ini menjadi faktor utama kemenangan Timnas Indonesia U-17 di Kuwait.

“Jadi pertandingan pertama selalu yang tersulit, tetapi saya pikir anak-anak bermain dengan sangat percaya diri dan kami menunjukkannya,” kata Baker, dikutip Kamis (24/10/2024).

Halaman:
1 2
      
