HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bojan Hodak Sembur Dimas Drajad Usai Kena Kartu Merah di Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |07:30 WIB
Bojan Hodak Sembur Dimas Drajad Usai Kena Kartu Merah di Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors
Bojan Hodak menyentil Dimas Drajad usai kena kartu merah di laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC (Foto: Instagram/@dimasdrajad)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kesal bukan main dengan kartu merah yang diterima Dimas Drajad pada laga AFC Champions League 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025) melawan Lion City Sailors FC. Sebab, hal itu berpengaruh terhadap permainan timnya.

Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC itu berlangsung Jumat 24 Oktober 2024 malam WIB di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Unggul duluan Tyronne del Pino (43’), mereka harus kemasukan gol Bailey Wright (49’).

Persib Bandung

Hodak merasa di babak pertama timnya sudah bermain dengan bagus. Apalagi, Persib mampu membongkar pertahanan ketat Lion City.

“Kami juga tahu pertahanan mereka sangat ketat dan ada momen di mana mereka sembilan pemainnya berada di belakang bola,” kata Hodak usai laga, dikutip Jumat (25/10/2024).

Sayangnya, kartu merah dikeluarkan wasit untuk Dimas pada menit ke-51. Pelatih asal Kroasia itu merasa sang striker melakukan tindakan yang tak perlu. Kurangnya jumlah pemain cukup berpengaruh.

“Saya yakin seharusnya kami bisa memenangkan pertandingan, tapi kartu merah mengubah permainan,” ketus Hodak.

Halaman:
1 2
      
