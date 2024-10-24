Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Timnas Rusia Umumkan Hadapi Brunei Darussalam di FIFA Matchday November 2024!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |19:58 WIB
BREAKING NEWS: Timnas Rusia Umumkan Hadapi Brunei Darussalam di FIFA Matchday November 2024!
Para pemain Timnas Rusia kala berlaga. (Foto: Instagram/@teamrusia)
A
A
A

TIMNAS Rusia bakal lawan Timnas Brunei Darussalam di FIFA Matchday November 2024. Kabar ini muncul usai diumumkan akun Instagram resmi Timnas Rusia.

Duel Timnas Rusia vs Brunei Darussalam rencananya akan digelar di Rusia. Tepatnya, laga ini akan berlangsung di Stadion Krasnodar, Krasnodar, Rusia pada 15 November 2024 puku 19.00 waktu Moskow.

Timnas Rusia

“Kami akan bermain dengan Brunei. Pertandingan pertama pada FIFA Matchday November akan berlangsung pada 15 November di Stadion Krasnodar. Kick off pada pukul 19.00 waktu Moskow,” tulis akun Instagram @teamrusia, dikutip Okezone Kamis (24/10/2024).

Meski sudah diumumkan Timnas Rusia, pihak Brunei Darussalam belum memberi konfirmasi apa pun. Dengan begitu, ini akan jadi laga kedua yang dilakoni Rusia melawan tim Asia Tenggara pada tahun ini.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
