Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |10:11 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17 sudah diketahui (Foto: AFC)
A
A
A

MISHREF – Ini link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Duel itu akan berlangsung Jumat 25 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB.

Timnas Indonesia U-17 sukses mengawali Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dengan kemenangan 1-0 melawan Timnas Kuwait U-17. Duel itu berlangsung di Stadion Abdullah Alkhalifa Alsabah, Mishref, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17 (Foto: PSSI)

Gol tunggal kemenangan Garuda Asia dicetak oleh Matthew Baker di menit ke delapan. Itu menjadi tiga poin pertama bagi Indonesia.

Di sisi lain, Mariana Utara menelan kekalahan telak dari Timnas Australia U-17 di laga beikutnya. Mereka tumbang 0-19 sehingga peluang lolos tampaknya sulit.

Pertandingan ini berpotensi menjadi penentu kelolosan Timnas Indonesia U-17. Di atas kertas, Kepulauan Mariana Utara U-17 bukan lawan bagi anak asuh Nova Arianto.

Kemenangan dengan skor cukup telak amat mungkin didapatkan. Namun, patut diingat, jika finis sebagai runner-up grup, maka pertandingan melawan Mariana Utara U-17 ini hasilnya tidak masuk hitungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176511/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_makau_u_17-BSsH_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Makau di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Garuda Pertiwi Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079947/taktik-bertahan-di-laga-timnas-indonesia-u-17-vs-australia-u-17-dikritik-pengamat-sepakbola-strategi-nova-arianto-sudah-benar-hyAo61bhpP.jpg
Taktik Bertahan di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Australia U-17 Dikritik, Pengamat Sepakbola: Strategi Nova Arianto Sudah Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079898/komentar-erick-thohir-soal-timnas-indonesia-u-17-dan-australia-u-17-main-aman-di-kualifikasi-piala-asia-u-17-2025-xB0wrZt128.jpg
Komentar Erick Thohir soal Timnas Indonesia U-17 dan Australia U-17 Main Aman di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079875/nova-arianto-sebut-shin-tae-yong-jadi-salah-satu-kunci-sukses-timnas-indonesia-u-17-lolos-piala-asia-u-17-2024-9vffCgmLi8.jpg
Nova Arianto Sebut Shin Tae-yong Jadi Salah Satu Kunci Sukses Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Asia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/11/1638539/dewa-united-tantang-shan-united-fc-di-afc-challenge-league-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-zfk.jpg
Dewa United Tantang Shan United FC di AFC Challenge League, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Persib Tanpa Luciano Guaycochea Lawan Bali United, Bojan Hodak Siapkan Empat Opsi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement