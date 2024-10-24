Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17 sudah diketahui (Foto: AFC)

MISHREF – Ini link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Duel itu akan berlangsung Jumat 25 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB.

Timnas Indonesia U-17 sukses mengawali Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dengan kemenangan 1-0 melawan Timnas Kuwait U-17. Duel itu berlangsung di Stadion Abdullah Alkhalifa Alsabah, Mishref, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Garuda Asia dicetak oleh Matthew Baker di menit ke delapan. Itu menjadi tiga poin pertama bagi Indonesia.

Di sisi lain, Mariana Utara menelan kekalahan telak dari Timnas Australia U-17 di laga beikutnya. Mereka tumbang 0-19 sehingga peluang lolos tampaknya sulit.

Pertandingan ini berpotensi menjadi penentu kelolosan Timnas Indonesia U-17. Di atas kertas, Kepulauan Mariana Utara U-17 bukan lawan bagi anak asuh Nova Arianto.

Kemenangan dengan skor cukup telak amat mungkin didapatkan. Namun, patut diingat, jika finis sebagai runner-up grup, maka pertandingan melawan Mariana Utara U-17 ini hasilnya tidak masuk hitungan.