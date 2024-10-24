Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Momen Kocak di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Nomor 1 Paling Fatal!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |09:56 WIB
3 Momen Kocak di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Nomor 1 Paling Fatal!
Simak tiga momen kocak Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT tiga momen kocak di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia u-17 2025. Salah satunya sangat fatal yakni sampai salah menuliskan nama orang.

Timnas Indonesia U-17 sukses mengawali Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dengan kemenangan 1-0 melawan Timnas Kuwait U-17. Duel itu berlangsung di Stadion Abdullah Alkhalifa Alsabah, Mishref, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17 (Foto: PSSI)

Gol tunggal kemenangan Garuda Asia dicetak oleh Matthew Baker di menit ke delapan. Kendati begitu, terdapat tiga momen kocak sepanjang pertandingan. Apa saja? Simak ulasan berikut ini.

3 Momen Kocak di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

3. Fandi Ahmad Muzaki Diseret

Fandi Ahmad diseret pada laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17

Momen ini terjadi ketika pemain Kuwait melakukan pelanggaran. Lawan sepertinya sebal dengan aksi Fandi Ahmad menggocek bola.

Pemain Persija Jakarta itu lalu dilanggar. Yang lucu, ia malah diseret agar segera menjauh dari bola.

2. Matthew Baker Dibanting

Matthew Baker dibanting pada laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17

Aksi agak kasar lainnya terjadi kepada bek berdarah Australia itu. Pemain Kuwait lagi-lagi melakukan pelanggaran.

Kali ini, Baker dilanggar saat melakukan adu badan. Tak disangka, ia malah dibanting oleh lawan!

Halaman:
1 2
      
