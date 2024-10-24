Momen Timnas Indonesia U-17 Nyaris Bernasib seperti Timnas Senior: Wasit Suriah Coba Tambah Perpanjangan Waktu!

MOMEN Timnas Indonesia U-17 nyaris bernasib seperti Timnas senior cukup bikin khawatir. Sebab, sang pengadil juga sama-sama mengulur waktu di ujung babak kedua.

Timnas Indonesia U-17 sukses mengawali Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dengan kemenangan 1-0 melawan Timnas Kuwait U-17. Duel itu berlangsung di Stadion Abdullah Alkhalifa Alsabah, Mishref, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Garuda Asia dicetak oleh Matthew Baker di menit ke delapan. Meski berhasil menang, pertandingan ini sempat memicu trauma.

Sebab, wasit Ammar Abo Alo yang memberikan tambahan waktu selama delapan menit meniup peluitnya ketika laga sudah memasuki 90+10. Artinya, tambahan waktu sudah lebih dari yang ditentukan.

Situasi itu membangkitkan ingatan pahit pada laga Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketika itu, wasit Ahmed Al Kaf memberi tambahan waktu enam menit.

Namun, pertandingan baru berakhir di menit kesembilan. Alhasil, Bahrain mampu menyamakan skor 2-2 dan Al Kaf dianggap merampas kemenangan Timnas Indonesia yang sudah di depan mata.