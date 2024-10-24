Lawan Pemain Berkumis seperti Freddie Mercury, Timnas Indonesia U-17 Disebut Hadapi Kuwait U-30 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025!

Pemain Timnas Kuwait U-17 yang disebut memiliki perawakan seperti Freddie Mercury. (Foto: Instagram/@seasiagoal)

LAWAN pemain berkumis, Timnas Indonesia U-17 disebut menghadapi Timnas Kuwait U-30 di matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB. Penilaian itu disampaikan netizen Indonesia setelah melihat penampikan fisik beberapa pemain Timnas Kuwait U-17, salah satunya personel bernomor punggung 7, Laith Al Qallaf, yang selintas memiliki perawakan seperti mendiang penyanyi Freddie Mercury.

“Indonesia lawan Kuwait U-30,” tulis akun TikTok @alhnf308.

“Kuwait membawa Freddie Mercury ke pertandingan. Tapi apa benar umurnya baru 17 tahun?” tanya akun Instagram @seasiagoal.

Pemain Timnas Kuwait U-17 memiliki perawakan seperti Freddie Mercury.

Selain Laith Al Qallaf, ada beberapa pemain Timnas Kuwait U-17 yang memiliki penampilan fisik tak seperti remaja usia 16 atau 17 tahun. Meski begitu, pada akhirnya Timnas Indonesia u-17 tetap memenangkan pertandingan.

Lewat laga sengit, skuad asuhan Nova Arianto menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U-17. Gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 dicetak Matthew Baker pada menit ketujuh setelah menerima umpan sepak pojok Zahaby Gholy.

Kemenangan ini memperbesar peluang Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia U-17 2025. Selanjutnya pada Jumat, 25 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Kepulauan Mariana Utara U-17.