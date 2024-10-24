Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |06:05 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 bakal lawan Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga kedua dari Grup G tersebut masih dimainkan di Kuwait dan bakal disiarkan secara live streaming di RCTI+ pada Jumat 25 Oktober 2024 malam WIB.

Ya, laga Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 bakal dihelat di Abdullah Alkhalifa Stadium, Mishref, Kuwait. Laga Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 masih dihelat di lokasi tersebut karena Kuwait adalah tuan rumah Grup F.

Untungnya, Timnas Indonesia U-17 sudah melewati laga melawan tuan rumah dan berhasil menang dengan skor 1-0 pada Rabu 23 Oktober 2024 kemarin. Jadi, langkah pasukan Nova Arianto pun sedikit lebih ringan karena sudah melawan tim tuan rumah.

Hasil kemenangan itu juga menjadi penting untuk menambah rasa percaya diri dan memotivasi para pemain Garuda Asa. Diharapkan hasil positif itu dapat membuat Mathew Baker dan kolega menang telak saat berjumpa Kepulauan Mariana Utara U-17.

Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17

Peluang menang pun terbuka lebar usai Kepulauan Mariana Utara U-17 kalah telak 19-0 oleh Australia U-17. Hasil itu jelas akan memengaruhi mental dan kepercayaan diri para pemain Kepulauan Mariana Utara U-17.

