Hasil Timnas Thailand U-17 vs Turkmenistan U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Gajah Perang Muda Menang 2-0!

HASIL Timnas Thailand U-17 vs Timnas Turkmenistan U-17 di matchday pertama Grup D Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Chonburi Stadium pada Rabu (23/10/2024) malam WIB, Timnas Thailand U-17 menang 2-0 atas Turkmenistan U-17.

Gol-gol Timnas Thailand U-17 diciptakan Pramet La-ongdee pada menit 57 dan Siwakorn Phonsan (87'). Tak heran Thailand U-17 menang dalam laga ini.

(Hasil Timnas Thailand U-17 vs Turkmenistan U-17. (Foto: Instagram/@changsuek)

Selain laga digelar di kandang sendiri, Thailand U-17 dihadapkan dengan Turkmenistan U-17 yang harus bermain dengan 10 orang. Satu yang pasti, kemenangan ini merupakan modal positif bagi skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-17- untuk lolos ke Piala Asia U-17 2025.

Di laga lain Grup D yang berlangsung sore tadi, India U-17 secara luar biasa menang 13-0 atas Brunei Darussalam U-17. India U-17 diprediksi akan memberikan Perlawan sengit kepada Thailand U-17.

Alasannya karena India U-17 sempat menang 1-0 atas Timnas Indonesia u-17 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Bali akhir Agustus 2024. Selanjutnya, Thailand U-17 akan menantang Brunei Darussalam U-17 pada Jumat, 25 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB.

Di hari yang sama pada pukul 16.00 WIB, Turkmenistan U-17 akan menantang India U-17. Jika kembali kalah atau imbang, Turkmenistan U-17 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U-17 2025.