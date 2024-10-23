Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17: Gol Sundulan Mathew Baker Bawa Garuda Asia Unggul Cepat 1-0!

HASIL Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 akan diulas Okezone. Kini, Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sukses membuka keunggulan di menit ketujuh lewat aksi Mathew Baker.

Laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 digelar di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di Abdullah Alkhalifah Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait, pada Rabu (23/10/2024) malam WIB. Gol tercipta lewat sundulan Mathew Baker pada menit ketujuh.

Gol berawal dari tendangan sepak pojok Zahaby Gholy. Mathew Baker yang tanpa kawalan langsung menyambarnya dengan sundulan hingga berbuah gol.

Kemenangan tentunya diharapkan diraih Garuda Asia dalam laga ini. Sebab, hasil manis itu bisa memperlebar kans lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025.

Diketahui, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Kemudian, ada 5 runner-up terbaik dari 10 grup yang akan tembus ke Piala Asia U-17 2025.