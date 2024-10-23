Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang akan digelar di Abdullah Alkhalifah Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait, pada Rabu (23/10/2024) pukul 21.30 WIB akan disiarkan live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan segera memulai perjalanannya di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Mereka langsung dihadapkan lawan berat, yakni tuan rumah Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, yakni Kuwait U-17.

Jelang laga itu, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, sudah menganalisis kekuatan Kuwait. Mantan pemain Persib Bandung itu mempunyai soal karakteristik permainan lawan.

Belajar dari tim senior Indonesia, Nova mengakui tim-tim dari Timur Tengah mempunyai karakteristik permainan yang hampir sama. Salah satunya adalah soal kecerdikan dalam membuang-buang waktu.

Nova meminta Timnas Indonesia U-17 mewaspadai drama yang bisa ditimbulkan Kuwait U-17. Pelatih berusia 45 tahun itu mengatakan Garuda Muda harus pandai untuk mengatur emosi selama pertandingan.

"Kalo soal antisipasi dari Kuwait sama ya dengan apa yang kami lakukan bersama tim senior, waktu itu melawan tim-tim Timur Tengah," kata Nova dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa 22 Oktober 2024.