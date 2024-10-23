Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 wajib menang atas Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 malam ini. (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 klik di sini! Laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 merupakan matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Stadion Mishref, Kuwait pada Rabu (23/10/2024) pukul 21.30 WIB.

Timnas Indonesia U-17 sudah mempersiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin. Sejak dua bulan terakhir, pemusatan latihan digelar intensif mulai dari Bali, Spanyol dan terakhir di Qatar.

(Timnas Indonesia U-17 siap tempur melawan Timnas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)

Saat menjalani pemusatan latihan di Spanyol, Timnas Indonesia U-17 melakoni sejumlah laga berkelas. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tercatat kalah 0-2 dari Swiss U-17, serta dipermalukan Skotlandia U-17 dengan skor 1-6 dan 1-2.

Meski lebih sering kalah di Spanyol, Zahaby Gholy dan kawan-kawan mendapatkan banyak pengalaman. Terbukti saat kembali bertemu raksasa Asia, Qatar U-17, di kandang lawan, skuad Garuda Asia tak terkalahkan!

Dalam laga yang digelar awal Oktober 2024, Timnas Indonesia U-17 menang 2-1 dan imbang 1-1 dengan Qatar U-17. Kemenangan atas Qatar U-17 bisa dibilang modal bagi Timnas Indonesia U-17 memenangkan laga kontra Kuwait U-17 malam ini.

Jika menang atas Kuwait U-17, langkah Timnas Indonesia U-17 menuju putaran final Piala Asia U-17 2025 semakin besar. Kelar melawan Kuwait U-17, Timnas Indonesia U-17 di atas kertas menang atas Kepulauan Mariana Utara U-17 di matchday kedua Grup G pada Jumat 25 Oktober 2024 malam WIB.