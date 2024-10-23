Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17, Live di RCTI!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |14:45 WIB
Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17, Live di RCTI!
Nova Arianto siap tempur jalani laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17 sudah dirilis. Laga penuh gengsi yang merupakan matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Rabu (23/10/2024) pukul 21.30 WIB.

Penting bagi Timnas Indonesia U-17 untuk tancap gas sejak laga pertama kontra Kuwait U-17. Sebab, jika terpeleset di laga ini, peluang Timnas Indonesia U-17 melaju ke putaran final Piala Asia U-17 2025 mengecil, mengingat hanya juara grup yang lolos otomatis ke putaran final.

Timnas Indonesia U-17 serius berlatih di Kuwait. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-17 serius berlatih di Kuwait. (Foto: PSSI)

Karena itu, gelandang Timnas Indonesia U-17 Lucas Raphael Lee menegaskan timnya telah menyiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Pemain yang berkarier di Amerika Serikat ini pun membeberkan pola latihan apa yang saja yang telah dilakukan skuad Timnas Indonesia U-17.

“Hari ini (kemarin) kami mempersiapkan untuk laga pertama di kualifikasi Piala Asia U-17 melawan Kuwait,” kata Lucas Lee.

“Kami berlatih mengantisipasi apa yang akan mereka lakukan, bagaimana cara mereka build up, dan kita sedang bersiap untuk bagaimana cara defensif serta ofensif,” lanjutnya.

Lucas Lee pun bersyukur Timnas Indonesia U-17 mendapatkan fasilitas yang mendukung selama di Kuwait. Ia pun menegaskan Timnas Indonesia U-17 siap meraih kemenangan atas Kuwait U-17.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
