Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |05:29 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Kuwait U-17 di laga perdana Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming RCTI+ laga Timna Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar pada hari ini, Rabu (23/10/2024) malam WIB merupakan pertandingan pembuka Grup G yang juga berlangsung di Kuwait.

Ya, Kuwait adalah tuan rumah dari Grup G babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Grup tersebut berisikan Kepulauan Mariana Utara U-17, Australia U-17, Kuwait U-17, dan tentu Timnas Indonesia U-17.

Hanya juara grup dan lima runner-up terbaik di babak kualifikasi saja yang berhak lolos ke putaran final yang berlangsung tahun depan. Piala Asia U-17 2025 tepatnya akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April 2025.

Tentu harapannya Timnas Indonesia U-17 bisa menyusul para seniornya, seperti Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Indonesia senior yang sudah mengunci tiket ke Piala Asia edisi selanjutnya. Untuk bisa mewujudkan harapan itu, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto sudah mempersiapkan sebaik mungkin.

Timnas Indonesia U-17

Pemusatan latihan (TC) sudah dilakukan jauh-jauh hari. Begitu juga uji coba dengan sejumlah tim untuk mematangkan strategi serta melihat bagaimana perkembangan skuad berjuluk Garuda Asia tersebut.

Kini persiapan Timnas Indonesia U-17 sudah matang. Harapan Nova adalah para pemainnya tidak merasa tegang saat tampil melawan Timnas U-17 di Abdullah Al Khalifah Stadum, Mishref, Kuwait.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176511/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_makau_u_17-BSsH_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Makau di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Garuda Pertiwi Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079947/taktik-bertahan-di-laga-timnas-indonesia-u-17-vs-australia-u-17-dikritik-pengamat-sepakbola-strategi-nova-arianto-sudah-benar-hyAo61bhpP.jpg
Taktik Bertahan di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Australia U-17 Dikritik, Pengamat Sepakbola: Strategi Nova Arianto Sudah Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079898/komentar-erick-thohir-soal-timnas-indonesia-u-17-dan-australia-u-17-main-aman-di-kualifikasi-piala-asia-u-17-2025-xB0wrZt128.jpg
Komentar Erick Thohir soal Timnas Indonesia U-17 dan Australia U-17 Main Aman di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079875/nova-arianto-sebut-shin-tae-yong-jadi-salah-satu-kunci-sukses-timnas-indonesia-u-17-lolos-piala-asia-u-17-2024-9vffCgmLi8.jpg
Nova Arianto Sebut Shin Tae-yong Jadi Salah Satu Kunci Sukses Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Asia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1637953/hasil-lengkap-babak-4-piala-liga-inggris-akhir-kisah-klub-gurem-penakluk-manchester-united-yne.webp
Hasil Lengkap Babak 4 Piala Liga Inggris: Akhir Kisah Klub Gurem Penakluk Manchester UnitedÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/10/luciano_spalletti.jpg
Jelang Kehadiran Luciano Spalletti, Juventus Malah Dapat Kabar Buruk
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement