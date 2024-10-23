Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Kuwait U-17 di laga perdana Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

JADWAL dan link live streaming RCTI+ laga Timna Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar pada hari ini, Rabu (23/10/2024) malam WIB merupakan pertandingan pembuka Grup G yang juga berlangsung di Kuwait.

Ya, Kuwait adalah tuan rumah dari Grup G babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Grup tersebut berisikan Kepulauan Mariana Utara U-17, Australia U-17, Kuwait U-17, dan tentu Timnas Indonesia U-17.

Hanya juara grup dan lima runner-up terbaik di babak kualifikasi saja yang berhak lolos ke putaran final yang berlangsung tahun depan. Piala Asia U-17 2025 tepatnya akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April 2025.

Tentu harapannya Timnas Indonesia U-17 bisa menyusul para seniornya, seperti Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Indonesia senior yang sudah mengunci tiket ke Piala Asia edisi selanjutnya. Untuk bisa mewujudkan harapan itu, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto sudah mempersiapkan sebaik mungkin.

Pemusatan latihan (TC) sudah dilakukan jauh-jauh hari. Begitu juga uji coba dengan sejumlah tim untuk mematangkan strategi serta melihat bagaimana perkembangan skuad berjuluk Garuda Asia tersebut.

Kini persiapan Timnas Indonesia U-17 sudah matang. Harapan Nova adalah para pemainnya tidak merasa tegang saat tampil melawan Timnas U-17 di Abdullah Al Khalifah Stadum, Mishref, Kuwait.