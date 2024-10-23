Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17, Nova Arianto Bongkar Kondisi Zahaby Gholy Cs

MISHREF – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, bongkar kondisi Zahaby Gholy cs jelang melawan Timnas Kuwait U-17 di laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-17 2024. Dia memastikan kondisi para pemainnya bugar.

Nova memastikan sudah mempunyai rencana matang untuk memenangkan pertandingan. Dengan begitu, hasil manis diharapkan bisa diraih Timnas Indonesia U-17.

"Oke, kalau melihat kondisi pemain, para pemain sudah sangat bugar untuk pertandingan besok," kata Nova Arianto dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa 22 Oktober 2024.

"Saya harap pemain memahami apa yang kita rencanakan besok," tambahnya.

Lebih lanjut, Nova berharap para pemain bisa memberikan penampilan terbaik. Dengan begitu, tiga poin bukan hal yang mustahil untuk didapat kendati tampil di kandang lawan.