Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Kuwait U-17 di matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 bisa klik di sini! Laga ini digelar di Abdullah Alkhalifa Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait pada Rabu 23 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB.

Kemenangan dijadikan bidikan oleh Timnas Indonesia U-17 asuhan Nova Arianto. Sebab, hanya raihan tiga poin yang membuka jalan skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- lolos ke Piala Asia U-17 2025.

(Nova Arianto siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)

Jika imbang atau kalah dari Kuwait U-17, langkah Timnas Indonesia U-17 semakin berat karena masih harus bertemu Timnas Australia U-17 pada Minggu, 27 Oktober 2024. Satu yang pasti, para pemain Timnas Indonesia U-17 telah menjalani serangkaian laga uji coba untuk meningkatkan kualitas permainan mereka baik dari segi fisik maupun taktik.

Di sisi lain, Kuwait U-17 sebagai tuan rumah Grup G diprediksi menjadi lawan tangguh bagi Indonesia. Tim ini memiliki keuntungan tampil di hadapan pendukung sendiri, yang tentu akan memberikan suntikan motivasi tambahan.

Namun, Timnas Indonesia U-17 tak gentar dengan status Kuwait sebagai tuan rumah. Sebaliknya, mereka justru ingin membuktikan mereka mampu bersaing di level internasional dan menantang dominasi lawan di pertandingan ini.