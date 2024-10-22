Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:51 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-17 siap tempur melawan Timnas Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Kuwait U-17 di matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 bisa klik di sini! Laga ini digelar di Abdullah Alkhalifa Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait pada Rabu 23 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB.

Kemenangan dijadikan bidikan oleh Timnas Indonesia U-17 asuhan Nova Arianto. Sebab, hanya raihan tiga poin yang membuka jalan skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- lolos ke Piala Asia U-17 2025.

Nova Arianto siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)

(Nova Arianto siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)

Jika imbang atau kalah dari Kuwait U-17, langkah Timnas Indonesia U-17 semakin berat karena masih harus bertemu Timnas Australia U-17 pada Minggu, 27 Oktober 2024. Satu yang pasti, para pemain Timnas Indonesia U-17 telah menjalani serangkaian laga uji coba untuk meningkatkan kualitas permainan mereka baik dari segi fisik maupun taktik.

Di sisi lain, Kuwait U-17 sebagai tuan rumah Grup G diprediksi menjadi lawan tangguh bagi Indonesia. Tim ini memiliki keuntungan tampil di hadapan pendukung sendiri, yang tentu akan memberikan suntikan motivasi tambahan.

Namun, Timnas Indonesia U-17 tak gentar dengan status Kuwait sebagai tuan rumah. Sebaliknya, mereka justru ingin membuktikan mereka mampu bersaing di level internasional dan menantang dominasi lawan di pertandingan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180050/timnas_indonesia_u_17-7VWZ_large.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Zahaby Gholy Cs Buat Kejutan Lawan Brasil hingga Zambia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180011/timnas_indonesia_u_17_selalu_kalah_dari_penghuni_pot_1_drawing_piala_dunia_u_17_2025_timnasxtra-JmLn_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Kalah Beruntun dari Penghuni Pot 1 Drawing Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180005/timnas_indonesia_u_17_menempati_pot_3_drawing_piala_dunia_u_17_2025_pssi-vPUq_large.jpg
Bukan Timnas Indonesia U-17, Ini Satu-satunya Negara Asia yang Masuk Pot 1 Drawing Piala Dunia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180001/timnas_indonesia_u_17_belum_pernah_bertemu_tim_eropa_di_piala_dunia_u_17_pssi-0zX4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Alergi Lawan Klub Eropa di Piala Dunia U-17?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638089/afc-challenge-league-saksikan-pertandingan-dewa-united-vs-tainan-city-live-dan-ekslusif-hanya-di-rcti-glc.webp
AFC Challenge League: Saksikan Pertandingan DEWA United vs Tainan City LIVE dan Ekslusif Hanya di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/berikut_jadwal_dan_link_live_streaming_tainan_city.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Tainan City vs Dewa United di AFC Challenge League 2025–2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement