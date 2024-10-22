Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:41 WIB
Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Klik di Sini!
Simak link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17 di RCTI+ (Foto: RCTI+)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 akan memulai perjuangannya untuk bisa lolos ke AFC U-17 Asian Cup 2025 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Skuad asuhan Nova Arianto ini tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait dan Kep. Mariana Utara.

Laga kualifikasi sendiri digelar pada 23-27 Oktober di Stadion Al-Ahmadi, Kuwait. Di pertandingan perdana Indonesia akan langsung berhadapan dengan tuan Rumah Kuwait pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Timnas Indonesia U-17

Pertandingannya sendiri bisa disaksikan melalui streaming di RCTI+ dan Vision+ mulai pukul 20.30 WIB.

