3 Negara yang Sukses Besar Gara-Gara Pindah Konfederasi, Nomor 1 Jadi Raksasa AFC!

Timnas Selandia Baru, 1 dari 3 negara yang sukses setelah pindah konfederasi. (Foto: Instagram/@newzealandfootball)

SEBANYAK 3 negara yang sukses besar gara-gara pindah konfederasi akan diulas Okezone. Beberapa negara memutuskan pindah konfederasi karena berbagai alasan, mulai dari mencari lawan yang lebih berat hingga alasan politik.

Untung bagi mereka, keputusan pindah konfederasi layak disyukuri. Sebab, prestasi sepakbola mereka langsung meningkat. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 3 negara yang sukses besar gara-gara pindah konfederasi:

3. Selandia Baru





Selandia Baru pernah tercatat sebagai Anggota AFC pada 1964. Namun, dua tahun kemudian, Konfederasi Sepakbola Oseania (OFC) terbentuk. Sejak saat itulah Selandia Baru tergabung di OFC.

Hasilnya, Selandia Baru empat kali juara OFC Nations Cup (Piala Asia-nya zona Oseania) hingga dua kali lolos ke Piala Dunia (1982 dan 2010). Jika saja Selandia Baru masih bertahan di AFC, sulit bagi mereka bersaing mendapatkan tiket Piala Dunia atau menjadi jawara Piala Asia.

2. Kazakhstan





Kazakhstan mengambil langkah berani dengan angkat kaki dari AFC ke UEFA pada 2002. Keputusan itu diambil agar mereka mendapatkan persaingan yang lebih kompetitif.

Hasilnya pun terlihat. Salah satu klub Kazakhstan, FC Astana, sempat membuat kejutan di fase grup Liga Champions 2015-2016.

Merangkak dari babak pertama Kualifikasi, FC Astana lolos ke fase grup. Dari enam pertandingan di fase grup, FC Astana mencatatkan empat imbang dan dua kalah! Astana tercatat dua kali imbang dengan Galatasaray, serta sekali imbang dengan Atletico Madrid dan Benfica.