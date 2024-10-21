Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Tegas Pilih Tinggalkan AFC, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |16:57 WIB
3 Negara yang Tegas Pilih Tinggalkan AFC, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia!
Timnas Israel (jersey biru), 1 dari 3 negara yang tegas meninggalkan AFC. (Foto: Instagram/@isr.fa)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara yang tegas memilih meninggalkan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) akan diulas Okezone. AFC saat ini memiliki 47 anggota dan menjadi konfederasi dengan anggota kedua terbanyak di bawah Eropa (UEFA).

Namun, jika ditarik lebih jauh, jumlah anggota AFC sejatinya bisa saja menembus 50 jika negara-negara di bawah ini tidak meninggalkan AFC. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 3 negara yang memilih meninggalkan AFC:

3. Kazakhstan

Timnas Kazakhstan

Ketika berdiri menjadi negara mereka pada 1992, Kazakhstan tergabung di bawah naungan AFC. Negara pecahan Uni Soviet ini pernah mengikuti Kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada 1998 dan 2002.

Namun, pada 2002 Kazakhstan memutuskan pindah ke UEFA. Keputusan itu diumumkan UEFA dalam kongres yang mereka adakan pada 2002.

Sekarang Kazakhstan menempati peringkat 109 dunia. Pencapaian terbaik mereka adalah menduduki peringkat 83 dunia pada September 2016.

2. Selandia Baru

Timnas Selandia Baru

Selandia Baru sempat tercatat sebagai Anggota AFC pada 1964. Selandia Baru tergabung di AFC karena saat itu belum ada Konfederasi Sepakbola Oseania (OFC).

Baru ketika OFC terbentuk pada 1966, Selandia Baru hengkang ke konfederasi tersebut dan bertahan sampai sekarang. Lewat zona ini, Selandia Baru lolos ke Piala Dunia 1982 dan 2010, Chris Wood dan kawan-kawan pun OTW lolos ke Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
