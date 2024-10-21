Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Asia yang Pilih Main di UEFA, Nomor 1 Musuh Terbesar Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:18 WIB
4 Negara Asia yang Pilih Main di UEFA, Nomor 1 Musuh Terbesar Indonesia!
Timnas Kazahkstan, 1 dari 4 negara Asia yang memilih pindah ke UEFA. (Foto: Instagram/@kff_team)
A
A
A

SEBANYAK 4 negara Asia yang memilih main Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) akan diulas Okezone. Saat ini ada desakan agar PSSI membawa Timnas Indonesia meninggalkan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) yang dinilai sebagai sarang mafia.

Ada yang menyarankan PSSI pindah ke zona Oseania (OFC), membuka opsi membagi dua AFC hingga pindah ke Eropa (UEFA)! Terkait UEFA, pada praktiknya ada beberapa negara yang secara teritorial berasa di kawasan Asia tapi memilih main di UEFA. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 4 negara Asia yang memilih main di UEFA:

4. Kazakhstan

Timnas Kazakhstan

Negara pecahan Uni Soviet ini awalnya tergabung bersama AFC pada 1994-2000. AFC yang dipilih karena lebih dari 90 persen teritorial mereka berada di kawasan Asia.

Namun, pada 2000 Kazakhstan memilih hengkang ke UEFA. Alasan Kazakhstan pindah ke UEFA karena persaingan di Eropa dinilai lebih kompetitif ketimbang di Asia.

Padahal, jika saja Kazakhstan bertahan di AFC saat ini, mereka bisa menjadi salah satu kekuatan utama sepakbola Asia. Uzbekistan merupakan salah satu contohnya. Negara yang berasa di Asia Tengah ini berpeluang mewakil Asia di Piala Dunia 2026.

3. Siprus

Timnas Siprus

Wilayah Siprus berbatasan langsung dengan beberapa negara Asia Barat seperti Palestina, Lebanon dan Suriah. Namun, semenjak Federasi Sepakbola Siprus (CFA) berdiri pada 1934, mereka memilih bermain di UEFA.

beberapa klub Siprus pun sempat unjuk gigi di kompetisi antarklub Eropa seperti Liga Champions. Tercatat, APOEL Nicosia berhasil lolos ke Perempatfinal Liga Champions 2011-2012 sebelum akhirnya dikalahkan Real Madrid.



      
