5 Negara yang Ledek Bahrain karena Menolak Main di Indonesia, Nomor 1 Sahabat Baru Garuda

BERIKUT lima negara yang ledek Bahrain karena menolak main di Indonesia. Salah satunya adalah sobat baru Skuad Garuda.

Permintaan FA Bahrain agar laga kontra Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 dimainkan di venue netral menuai ejekan. Timnas Bahrain dianggap ingin mengakali aturan pada Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Bahrain lalu mendapat ejekan dari sejumlah negara. Lalu, siapa saja lima negara yang mengejek The Reds? Simak ulasan berikut ini.

5. Jepang





Media Jepang ikut menyoroti dan meledek keputusan Bahrain FA itu. Sebab, secara tidak langsung, hasil laga tersebut akan berdampak pada peserta lain di Grup C, termasuk Timnas Jepang!

Samurai Biru sendiri sempat dikerjai suporter Bahrain ketika menang 5-0 di Manama pada September 2024. Betapa tidak, serangan laser terjadi hingga sang tuan rumah didenda.

4. Malaysia





Masyarakat Malaysia ikut-ikutan meledek ketakutan Bahrain. Mereka mengungkap fakta betapa sengitnya rivalitas antara negara-negara Asia Tenggara. Namun, laga-laga tersebut berjalan lancar tanpa gangguan.

“Bahrain belum mengenal sepakbola Asia Tenggara. Indonesia pernah mencaci Malaysia, Indonesia pernah membakar bendera Malaysia. Namun, Malaysia tetap datang ke GBK untuk menjalani pertandingan,” kata warganet setempat.