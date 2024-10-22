Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bentuk Dukungan Shin Tae-yong ke Nova Arianto, Pinjamkan Dokter Choi Ju-young ke Timnas Indonesia U-17

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |09:28 WIB
Bentuk Dukungan Shin Tae-yong ke Nova Arianto, Pinjamkan Dokter Choi Ju-young ke Timnas Indonesia U-17
Shin Tae-yong dan Nova Arianto kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA Shin Tae-yong memberi dukungan penuh kepada Nova Arianto dalam melatih Timnas Indonesia U-17. Hal itu turut ditunjukkan dengan meminjamkan Dokter Timnas Indonesia, Dokter Choi Ju-young, ke Timnas Indonesia U-17 yang akan berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Kabar ini diungkap Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Diketahui, Nova Arianto saat ini sedang mempersiapkan timnya menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Garuda Asia akan melakoni tiga pertandingan melawan Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara di Grup G.

Timnas Indonesia U-17

Tiga pertandingan itu akan berlangsung di Kuwait pada kurun 23-27 Oktober 2024. Timnas Indonesia U-17 akan berjumpa dengan Kuwait pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Menjelang pertandingan itu, Shin Tae-yong memberi dukungan penuh kepada pasukan Nova Arianto. Caranya, Shin Tae-yong pun sampai meminjamkan Dokter Choi untuk membantu Timnas Indonesia U-17.

Dokter Choi diketahui merupakan fisioterapis Timnas Indonesia. Kata Yunus, hal ini merupakan bentuk kedekatan dan keakraban pelatih Shin Tae-yong dengan Nova Arianto.

"Coach Nova dan Coach STY selalu berkolaborasi saling memberikan dukungan," kata Nova di Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.

Halaman:
1 2
      
