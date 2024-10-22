Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Asia yang Main Kandang di Tempat Netral di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Sahabat Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |08:59 WIB
Timnas Palestina (jersey putih), 1 dari 3 negara Asia yang main kandang di tempat netral di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
Timnas Palestina (jersey putih), 1 dari 3 negara Asia yang main kandang di tempat netral di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 3 negara Asia yang main kandang di tempat netral di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) mendapat desakan dari Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 digelar di tempat netral.

Desakan itu muncul karena BFA merasa terancam dengan teror di media sosial yang dilakukan netizen Indonesia kepada pemain-pemain Timnas Bahrain. Namun, teror yang dilakukan di media sosial dinilai FIFA belum cukup untuk memindahkan sebuah pertandingan ke negara lain.

Karena itu, FIFA mengonfirmasi laga Timnas Indonesia vs Bahrain tetap digelar di Tanah Air. Laga bisa dipindahkan ke negara lain jika terjadi konflik di sebuah negara, semisal perang. Lantas, negara mana saja yang harus menjalani laga kandang di tempat netral?

Berikut 3 negara Asia yang main kandang di tempat netral di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

3. Iran

Timnas Iran

Iran menjamu Qatar di Dubai, Uni Emirat Arab saat melakoni matchday keempat Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024. AFC memindahkan laga ke tempat netral karena situasi politik yang tak menentu di Iran.

Sekadar diketahui, Iran mengirim puluhan rudal ke Israel pada 2 Oktober 2024. Ditakutkan, Israel menyerang balik Iran ketika laga Iran vs Qatar digelar di negara tersebut.

2. Korea Utara

Timnas Korea Utara

Keengganan pemerintah Korea Utara menerima tamu dari negara lain membuat tim asal Asia Timur ini gagal bermarkas di kandang sendiri, sedari babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sejauh ini Korea Utara memilih berkandang di Vientiane, Laos. Laos dipilih karena memiliki hubungan bilateral dengan Korea Utara.

