Reaksi Mengejutkan Pelatih Jepang Jelang Lawan Timnas Indonesia: Lempar Keluhan

PELATIH Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memberi komentar mengejutkan jelang melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski timnya melewati dengan cukup mulus tantangan di Grup C sejauh ini, Moriyasu tetap memiliki keluhan yang diutarakan jelang duel melawan Timnas Indonesia.

Moriyasu mengeluhkan ketatnya persaingan di Grup C menuju Piala Dunia 2026. Dia pun menilai pertandingan tandang melawan Timnas Indonesia tidak akan berjalan mudah.

“Saya rasa ini bukan jalan yang mudah menuju Piala Dunia,” kata Moriyasu dikutip dari Soccer King, Selasa (22/10/2024).

“Kami akan mengambil jalan yang sulit selangkah demi selangkah dan mendapatkan hak untuk berpartisipasi,” sambungnya.

Moriyasu pun meminta para suporter untuk terus mendukung terlepas Jepang saat ini masih diunggulkan. Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan dukungan untuk Timnas Jepang sangat penting, terkhusus dalam laga tandang.

“Kami akan berjuang untuk Jepang, jadi kami ingin meminta tolong seluruh masyarakat dan pendukung untuk dukungannya,” ucap Moriyasu.