HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rizky Ridho Disarankan Segera Abroad, Direktur Persija Jakarta Sebut-Sebut Real Madrid!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |17:02 WIB
Rizky Ridho Disarankan Segera <i>Abroad</i>, Direktur Persija Jakarta Sebut-Sebut Real Madrid!
Persija Jakarta tidak akan menghalangi Rizky Ridho jika sudah siap abroad (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi Rizky Ridho untuk merantau ke luar negeri. Hanya saja semua tergantung kesiapan sang pemain.

Dua pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes dan Justin Hubner, menyarankan Ridho untuk berkarier di luar negeri atau abroad. Bek asal Surabaya itu menjadi sorotan setelah tampil apik di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Craig Goodwin melompati Rizky Ridho pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Ridho membantu Skuad Garuda mendapatkan tiga poin dari empat pertandingan di Grup C. Hal itulah yang membuat Idzes dan Hubner menyarankan partner-nya di lini belakang untuk segera merantau.

Prapanca mengatakan, siap mendukung langkah Ridho untuk bermain di luar negeri. Namun sejauh ini, belum ada tawaran yang masuk.

"Ya bagus lah, itu kan menambah jam terbang. Rizky Ridho masih muda,” kata Prapanca kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (22/10/2024).

“Tapi balik lagi kami harus lihat ke depannya kebutuhan atau nanti klub yang mau ambil dia itu kelasnya kayak apa," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
