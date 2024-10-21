3 Klub Top Eropa yang Cocok Jadi Pelabuhan Rizky Ridho, Nomor 1 Merapat Klub Italia!

3 klub top Eropa yang cocok jadi pelabuhan Rizky Ridho akan diulas Okezone. Salah satunya bek Persija Jakarta itu dinilai cocok merapat ke klub Italia.

Rizky Ridho terus mencuri perhatian karena kinerja apiknya, baik di level klub ataupun Timnas Indonesia. Dengan bakat gemilangnya, eks bek Persebaya Surabaya ini dinilai cocok abroad atau berkarier di luar negeri. Hal ini pun turut diamini calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Kevin Diks.

Jika akhirnya berkarier di luar negeri, di manakah Rizky Ridho pantas berlabuh? Okezone akan mengulas hal ini.

Berikut 3 klub top Eropa yang cocok jadi pelabuhan Rizky Ridho:

3. AS Trencin (Slovakia)





Salah satu klub top Eropa yang cocok jadi pelabuhan Rizky Ridho adalah AS Trencin. Klub ini berasal dari Slovakia.

Peluang Rizky Ridho merapat ke AS Trencin muncul karena sejumlah pemain Indonesia yang bahkan berlabel timnas pernah merapat ke sana. Di antaranya, ada Witan Sulaeman dan Egy Maulana Vikri.