HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Rizky Ridho Setelah Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |14:06 WIB
Pesan Menyentuh Rizky Ridho Setelah Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Rizky Ridho kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@eliano.r)
A
A
A

PESAN menyentuh Rizky Ridho setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Bek Persija Jakarta itu mengisyaratkan kegagalan menang di dua laga tersebut merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan.

Ridho menganggap hasil melawan Bahrain dan China adalah pelajaran bagi Timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta itu memberikan pesan penting untuk memotivasi Skuad Garuda agar pantang menyerah.

Rizky Ridho

“Mimpi besar tak pernah datang dengan mudah,” tulis Ridho di akun Instagram pribadinya (@rizkyridhoramadhani), dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Ya, Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di dua pertandingan tandang lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim besutan Shin Tae-yong ditahan imbang Bahrain (2-2), dan menelan kekalahan dari China (1-2).

Hasil imbang melawan Bahrain dipenuhi dengan kontroversi dari wasit Ahmed Al Kaf. Diketahui, wasit asal Oman itu meniup peluit panjang sesaat setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan.

Padahal, gol tersebut tercipta ketika waktu tambahan yang ditetapkan sudah melebihi batas. Sementara, kekalahan melawan China menjadi teguran serius bagi skema permainan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
