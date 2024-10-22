Persis Solo Hajar Borneo FC, Moussa Sidibe Puji Caretaker Laskar Sambernyawa

SOLO – Sayap serang Persis Solo, Moussa Sidibe, melontarkan pujian kepada caretaker Yogie Nugraha usai menang 3-2 atas Borneo FC Samarinda di pekan ke delapan Liga 1 2024-2025. Menurutnya, sang pelatih sementara mampu memahami taktik yang tepat.

Menjamu Borneo FC di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 19 Oktober 2024 malam WIB, Persis tertinggal lebih dulu pada menit 15 oleh gol Gabriel Furtado. Sempat menyamakan kedudukan lewat Sidibe pada menit 34, mereka embali ketinggalan 1-2 di penghujung babak pertama gara-gara gol Leonardo Gaucho.

Namun, Laskar Sambernyawa menunjukkan semangat yang sangat luar biasa di babak kedua hingga bisa menyamakan skor menjadi 2-2 via gol Karim Rossi pada menit 76. Lalu, lewat sebuah serangan balik cepat tepat di menit 90, Arkhan Kaka dengan sontekannya memberikan gol kemenangan.

Sidibe mengaku sangat senang Persis bisa mengalahkan Borneo. Walau tertinggal di babak pertama, timnya menunjukkan semangat yang besar untuk menang.

“Saya sangat bahagia. Tim sejak babak pertama keluar dengan semangat pemenang,” kata Sidibe dilansir dari laman resmi PT LIB, Selasa (22/10/2024).