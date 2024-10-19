Hasil Persis Solo vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025: Arkhan Kaka Cetak Gol, Laskar Sambernyawa Menang 3-2

HASIL Persis Solo vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- sukses meraih kemenangan dalam laga yang diwarnai drama 5 gol ini.

Duel Persis Solo vs Borneo FC digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (19/10/2024) malam WIB. Gol Persis Solo dicetak oleh Moussa Sidibe (34’), Karim Rossi (76’), dan Arkhan Kaka (90’). Sementara itu, dua gol Borneo FC dicetak oleh Gabriel Furtado (15’) dan Leo Gaucho (43’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis Solo dan Borneo FC menampilkan permainan ketat sejak menit awal laga. Kedua tim saling berusaha menguasai jalannya pertandingan agar leluasa menerapkan skema masing-masing.

Pesut Etam -julukan Borneo FC- mampu unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah dalam laga itu. Ialah Gabriel Furtado yang mencatatkan namanya di papan skor usai mencetak gol pada menit ke-15 dengan memaksimalkan umpan Stefano Lilipaly.

Laskar Sambernyawa pun mencetak gol balasan pada menit ke-34. Mereka membobol gawang Nadeo Argawinata lewat aksi Moussa Sidibe yang memanfaatkan umpan dari Althaf Alrizky. Skor pun imbang 1-1.

Jalannya laga semakin menarik. Sebab, Borneo FC kali ini kembali unggul setelah Leonardo Andriel mencetak gol pada menit ke-43.

Setelah itu, sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Borneo FC pun berhasil menjaga keunggulannya unggul 2-1 atas Persis Solo.